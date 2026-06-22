Hafıza Büyük Resim’in 125. bölümü yayında: Türkiye'deki NATO zirvesi ve küresel güç dengeleri ele alındı

Yeni Şafak'ın büyük beğeniyle takip edilen programı Hafıza Büyük Resim’in 125. bölümünde Ankara’daki NATO zirvesi ekseninde küresel siyasette yaşanan kırılmalar değerlendirildi. ABD-Avrupa gerilimleri, Rusya politikaları ve teknoloji merkezli güç mücadelesi masaya yatırıldı.
“Hafıza Büyük Resim” programının 125. bölümünde Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Ankara’da gerçekleştirilecek NATO zirvesi üzerinden küresel siyasetteki gelişmeleri değerlendirdi.
Programda, ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa liderleri arasındaki gerilimler, NATO’nun doğu kanadı ve Letonya üzerinden Rusya ile ilişkiler ele alındı. Türkiye’nin diplomatik temasları bağlamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yürüttüğü görüşmeler de analiz edildi.