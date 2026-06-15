Hafıza'nın 124'üncü bölümünde kritik gündem: NATO zirvesi ile Almanya'nın Türkiye arayışı ve yeni jeopolitik denklemler

Hafıza'nın 124'üncü bölümünde, 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak NATO toplantısı ve ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarının ittifakın geleceğine etkileri ele alındı. Programda ayrıca Avrupa'nın güvenlik arayışları ve Türkiye'nin bu süreçte üstlendiği stratejik rol değerlendirildi.