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Hafıza'nın 124'üncü bölümünde kritik gündem: NATO zirvesi ile Almanya'nın Türkiye arayışı ve yeni jeopolitik denklemler

Hafıza'nın 124'üncü bölümünde kritik gündem: NATO zirvesi ile Almanya'nın Türkiye arayışı ve yeni jeopolitik denklemler

21:0215/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, gündeme dair gelişmeleri Hafıza'da ele aldı.
Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, gündeme dair gelişmeleri Hafıza'da ele aldı.

Gazeteci Ersin Çelik ile Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın 124'üncü bölümünde küresel siyasetin öne çıkan başlıklarını masaya yatırdı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO toplantısından Almanya'nın Türkiye ile yeni bir sayfa açma arayışına kadar birçok kritik konu programda değerlendirdi.

Hafıza'nın 124'üncü bölümünde, 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak NATO toplantısı ve ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarının ittifakın geleceğine etkileri ele alındı. Programda ayrıca Avrupa'nın güvenlik arayışları ve Türkiye'nin bu süreçte üstlendiği stratejik rol değerlendirildi.

Bölümde Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Joschka Fischer'in Türkiye ile daha güçlü iş birliği çağrısı analiz edilirken, Hindistan-İsrail-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-Yunanistan hattındaki gelişmeler ile Türkiye-Suriye-Ürdün-Suudi Arabistan arasında planlanan demir yolu projelerinin bölgesel etkileri de masaya yatırıldı.

Hafıza'nın yeni bölümünü izlemek için:



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