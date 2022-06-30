Hafızlık icazetini alan kızını alnından öptü

2018’de ilk tohumları atılan hafızlık projesine en büyük desteği ilçenin eski müftülerinden olup, şimdilerde Kayseri Develi ilçe müftülüğü görevinde bulunan Emin Patan verdi.

Hafızlık öğrencilerine icazet belgeleri babaları tarafından takdim edilirken duygusal anlar yaşandı. İbrahim Yıldız, hafızlığını tamamlayan kızı Ebrar Yıldız'ı alnından öperek tebrik etti.

OYNAT 00:30 Samsun'da hafızlık icazetini alan kızının elini öptü Samsun 19 Mayıs İlçe Müftülüğü Yörükler Yatılı Kız Kur'an Kursu ile 19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu'nun örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi kapsamında ilk mezunları olan 18 Hafız Kız Öğrenciye coşkulu bir icazet merasimi düzenlendi. Törene katılan aileler duyusal anlar yaşadı. Vatandaşlar bu tür organizasyonların daha çok yapılması gerektiğini ifade ettiler. BiP'te paylaş

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En çok tercih edilen hafızlık kursu oldu

Verilen eğitimin kalitesinden dolayı, 19 Mayıs ilçesinin hayırsever vatandaşlarının maddi manevi büyük desteğine mazhar olan Yörükler Mahallesi Kur’an Kursu, daha önceki yıllarda kursun resmi yöneticiliğini yapan Gülsen Pala’nın üstün gayreti, fedakarlığı ve eğitimde kalite anlayışı, sebebiyle bölgenin en çok tercih edilen yatılı hafızlık kursu haline gelmeyi başardı.

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18 hafız mezun edildi

Samsun 19 Mayıs İlçe Müftülüğü Yörükler Yatılı Kız Kur’an Kursu ile 19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu’nun örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi verdiği 18 mezun kız öğrencisi ile de başarısını ispat etti. Büyük hayallerle başlayan bu projeye ilçe müftülüğü Murakıbı Hasan Karataş ile İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Kafkas her türlü desteği sağlayarak öğrencilerin mutluluğunu daima ön planda tutuldu.

İcazet Merasimine, Samsun il ve ilçelerinin protokol üyeleri yoğun bir katılım gösterirken, programın sunuculuğunu ise ezgi sanatçısı ve sunucu Hakan Taha Bayram gerçekleştirdi. Kendi eserlerini de programda seslendiren Hakan Taha Bayram halkın büyük ilgisi ve beğenisini topladı.

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İlçede ilk defa bu kadar coşku dolu bir program izlediklerini beyan eden vatandaşlar programda yaşanan manevi atmosfer sebebiyle duygu dolu anlar yaşayıp göz yaşlarını tutamadıklarını ve bu tür organizasyonların daha çok yapılması gerektiğini ifade ettiler.