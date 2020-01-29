Hafter BAE’nin maaşlı askeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyaretinin son durağı Senegal oldu. Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Macky Sall’in davetine icabetle geldiği başkent Dakar’da resmi törenle karşılandı. Resmi törenin ardından Erdoğan ve Sall, baş başa görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında konuşan Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la görüşmesine dair açıklamalar yaptı.

ARAMASI NEZAKETTİ

Erdoğan şunları söyledi: “ABD Başkanı Trump ile birçok önemli konu ele alındı. İdilib ve Libya meselerini konuştuk. Elazığ- Malatya’daki depremde 41 vatandaşımızı kaybettik. Bin 600 yaralının tamamına yakını ayakta tedavi edildi, çok azının tedavisi sürüyor. Milletimizin başının sağ olması çok önemli. Ben de deprem bölgesine gittim ve oraları dolaştım. Şu anda biliyorsunuz enkazlar kaldırılıyor. Bu noktada Sayın Trump’ın araması bir nezaketti, ona teşekkür ettik. Bize herhangi bir yardıma ihtiyaç olup olamayacağını sordu.”

KADDAFİ’YE DE İHANET ETTİ

Trump’la Libya ve İdlib konularını da konuştuğunu ifade eden Erdoğan şöyle devam etti: “Libya’da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur. Hafter geleceğini söylediği yerlere, örneğin Tunus’a gitmedi. Berlin sürecindeki toplantıda otel odasında saklandı. Çözüm gibi bir derdi yok. Aynı şeyi yıllar önce Kaddafi’ye de yapmıştır, ihanet etmiştir. Wagner diye birinin arkasına sığındı. Wagner, Abu Dabi kaynaklı bir lejyoner. Hafter’in kendisi de bir lejyoner. Hafter yıllarca ABD’de kalmış bir lejyoner. Tüm silah ve ekipmanlarını Abu Dabi yönetimi ve Mısır sağlamaktadır. Serrac, BMGK ve uluslararası toplumda tanınan bir liderdir. Hafter’in uluslararası camiida bir kişiliği ve kimliği yoktur.”

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TEDBİRiMİZİ ALDIK

“İdlib durum çok çok farklı. İdlib’de şu anda bizim sınırımıza doğru bir hareketlenme söz konusu. Bu konuda şu anda tedbirimizi almış bulunuyoruz. Onlara çadır yerine briket barınaklar kuruluyor. Bittikten sonra onları buraya yerleştireceğiz. Temenni ederim ki İdlib’de barış ve birlik ile sorunlar çözülsün.”

7 anlaşma imzalandı

İki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Senegalli mevkidaşı Macky Sall’le görüşmesi hakkında bilgi veren Erdoğan şunları söyledi: “Bugünkü görüşmelerimizde gerek ikili gerek heyetler arası 7 anlaşmanın imzalanmasıyla gerçekten dolu dolu bir günü arkada bıraktık. 2018’de belirlediğimiz hedeflere büyük bir başarıyla ulaştığımızı görüyorum. Ancak 2019 hedefleri daha fazla çalışmamız gerektiğini görüyorum. Bugünkü hedefimiz 1 milyar dolara ulaşmaktır. Türk firmaları ulaşımdan inşaata, bu plana katkı sağlıyor. İş ortağımız Senegal’e her konuda yardım etmeye hazırız. Türkiye’nin potansiyelini Senegal’de tanıtmak ne kadar önemliyse, Senegal’in potansiyelini de Türkiye’de tanıtmak çok önemlidir. Senegal FETÖ ile mücadelemizi anlayan ve bize hak veren yegane ülkelerden biridir. Bu husus Afrika ortaklık politikamızda da önem taşıyor.”

İNSAN ODAKLI YAKLAŞIYORUZ

“Afrikanın yaşadığı acılara politik, çıkar odaklı değil tamamen insan odaklı yaklaşıyoruz. Farklı bir iş modelinin olabileceğini gösteriyoruz. Burada 50 bin kapasiteli bir stadyumun olması gençler için çok önemli bir husus. Yine aynı şekilde demir-çelikte çok önemli bir adımın Tosyalı Holding tarafından sunulması önemli. Türk firmalarının adımları ile ciddi bağlar kurulacak.”

10 projeden 6’sı Türkiye’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal’de Türkiye- Senegal İş Forumu’nda konuştu. Erdoğan “Siyaset ile iş dünyasının el ele verdiği durumlarda başarı muhakkaktır. Göreve geldiğimizde iş adamları iki ay sonrasını bile ön göremiyordu. Böyle bir tablodan ülkemizi kurtardık. Bununla da kalmadık en büyük ekonomik sıçramayı gerçekleştirdik. Şu an dünyadaki en önemli 10 alt yapı projesinden 6’sı Türkiye’de bulunuyor” dedi.

İdlib ve Libya’yı görüştüler

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Elazığ’da yaşanan deprem dolayısıyla taziyelerini iletti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, Elazığ merkezli deprem dolayısıyla taziyelerini ilettiği ve Türkiye’nin yanında olduğunu ifade ettiği belirtildi. Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İki lider Libya’da dış müdahalenin elimine edilmesi ve ateşkesin sürdürülmesinin gerekliliği konusunu ele aldılar. Liderler ayrıca İdlib’de devam eden şiddetin son bulması gerektiği konusunda da mutabık kaldılar” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Trump’ın, “Türkiye ile Yunanistan’ın Akdeniz kökenli anlaşmazlıklarını çözmelerinin önemine” vurgu yaptığı da belirtildi.