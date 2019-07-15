Hainlere bırakmayız

Milli mücadele için oğlunun şehit olduğunu ve beyin ölümü gerçekleştiği için organlarını bağışlama kararı aldıklarını söyleyen baba Bahattin Yıldırım, “Oğlum devleti ve milleti için canını hiç düşünmeden feda etti. Vatan için toprağa bir çocuk verdim ancak oğlumun organları 5 kişiyi yaşama tutundurdu” ifadelerini kullandı.

ÇOK ÖZLÜYORUM

Vatan için bir çocuk feda ettiğini ancak binlerce dost kazandığını belirten Yıldırım, “Oğlumuzu çok özlüyoruz ancak vatanın oğlumu kaybetmekten daha önemli olduğunu biliyoruz. Biz bu vatan için 15’lik şehidimizi toprağa gömdük. Beş çocuğumuz var, beşini de bu vatan uğruna vermeye hazırım” dedi. “Vatan için bir değil on çocuğum olsa da hepsini şehit veririm” anne Gazel Yıldırım, “Bunlar bir daha gelse biz tekrardan gider milli mücadelemiz için hainlere göğsümüzle siper oluruz” dedi.

DÜNYA Suçunu biliyor