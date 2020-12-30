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ANKARA

Hak ihlali yok: AYM'den Kavala'ya şok

Hak ihlali yok: AYM'den Kavala'ya şok

15 Temmuz ile ilgili olarak “darbe ve casusluk” suçlamasıyla tutuklu bulunan Osman Kavala, Anayasa Mahkemesi’nden beklediğini alamadı. AYM, 7’ye karşı 8 oyla Kavala’nın ‘hürriyet ve güvenlik hakkı’nın ihlal edilmediğine, tutukluluğunun doğru olduğuna karar verdi. Kavala’nın daha önce yaptığı başvuru da reddedilmişti.

Osman Özgan Yeni Şafak
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala’nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Osman Kavala’nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davasında beraatına ve tahliyesine karar verildikten sonra 15 Temmuz darbe girişiminin karar sürecine katıldığı iddiasıyla “darbe” ve “casusluk” suçlarından tutuklanan Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu reddetti. 2013 yılındaki Gezi ayaklanmasının organizatörü olmakla suçlandığı davadan beraatına ve tahliyesine karar verilen Osman Kavala, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınarak “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan tutuklandı.

Osman Kavala

CASUSLUKTAN İÇERİDE

  • 15 Temmuz darbe girişiminin karar sürecine katıldığı belirtilen Kavala, eski CIA ajanı Henri Barkey ile yoğun irtibatı olduğu yönündeki tespitlerin ardından da “Siyasal veya askeri casusluk” suçundan tutuklandı. 20 Mart’ta darbe suçundan tutukluluk süresi dolduğu için tahliyesine karar verilen Kavala, “casusluk” suçundan verilen tutuklama kararı nedeniyle cezaevinden çıkamadı. Kavala, söz konusu tutuklama kararına ilişkin AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Kavala, tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddia etti.

OY ÇOKLUĞUYLA RET

AYM Genel Kurulu, dün yaptığı toplantıda, Kavala’nın başvurusunu oy çokluğuyla reddetti. Başkan Zühtü Arslan’ın da aralarında bulunduğu 7 üye “ihlal” yönünde oy kullanırken, 8 üye ihlalin olmadığını belirtti. Böylece Kavala’nın tutukluluğunun hukuki olmadığı yönündeki iddiaları kabul edilemez bulundu.

TUTUKLU YARGILANACAK

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan firari eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “Siyasal ve askeri casusluk” suçlarından dava açmıştı. AYM’nin kararı uyarınca Kavala cezaevinden çıkamayacak ve İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada tutuklu yargılanacak.

Darbeye hazırlık yaptılar

İddianame, Kavala ve Barkey’in, darbe girişimi öncesinde FETÖ’nün mahrem sorumluları ile birbirine paralel bir kısım irtibatlarda bulunarak darbe girişimine hazırlık hareketlerinde bulundukları, bu kapsamda darbe girişiminin başarılı olması akabinde oluşturulacak yeni yönetimde legal veya illegal bir kısım görevler alması muhtemel olan kişi ve gruplarla bu yönde koordinasyon maksadıyla girişimlerde bulundukları belirtildi. Ayrıca Kavala’nın Barkey’in Türkiye’deki “casusluk” eylemlerine yardım ettiği ve birlikte faaliyet yürüttükleri aktarıldı.

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