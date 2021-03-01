Hak ve özgürlüklere yeni yol haritası ​

Adalet Bakanlığı’nca uzun süredir hazırlıkları devam eden İnsan Hakları Eylem Planı, yarın Beştepe’de düzenlenecek tanıtım toplantısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Eylem Planı, 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyetten oluşuyor. 120’nin üzerinde kanunda değişiklik öngören planda, çocuktan gence, hayvan haklarından kadın haklarına, fikir özgürlüğünden medya özgürlüğüne hemen her alanda hak ve hürriyetleri koruma altına alacak düzenlemeler olacak.

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ÖZEL HAYATA GÜVENCE

Eylem Planı’nda, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, makul yargılanma usulü gibi başlıklar yer alıyor. Yine, özel hayatı güvence altına alacak, mülkiyet hakkına daha etkin koruma sağlayacak düzenlemeler de olacak. İnsan hakları konusunda üst düzey toplumsal farkındalık oluşturulacak. Kamuya insan hakları konusunda eğitimler verilecek. Kadın, yaşlı, engelli ve çocukların pozitif ayırımcılıklarla korunmasına yönelik engeller kaldırılacak. Engelli hakları geliştirilecek. Kamu kurumlarına zorunlu engelli yönetici kadrosu getirilecek.

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BOŞANMA DAVALARINDA YENİ DÖNEM

Eylem planı, vatandaşlara birçok alanda hızlı çözüm sağlayacak. Arabuluculuk düzenlemesi genişletilecek. Bu kapsamda, aile arabuluculuğu uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor. Boşanma davalarında tarafların daha fazla yıpranmaması için önemli bir düzenleme getiriliyor. Bu kapsamda, boşanma davaları istinaf mahkemesine gitmeyecek, doğrudan Yargıtay’da yapılacak temyiz incelemesiyle sonuçlanacak. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak.

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ÇOCUKLARA CÜBBESİZ HAKİM

Çocukların psikolojisi için çocuk dostu adliye konsepti hayata geçirilecek. Çocukların taraf olduğu davalarda hakimler cübbe giymeyecek. Türkiye’de yaşayan gayrimüslim ya da farklı din ve inançta olan vatandaşlar için kutsal sayılan günlerde resmi tatil getirilecek.

Eylem Planıyla birlikte tutukluluğa itiraz konusunda da önemli bir adım geliyor. Buna göre, sulh ceza hakimliklerinin tutuklama kararlarına karşı “dikey itiraz” modeli getirilecek. Yani, sulh ceza hakimliklerinin verdiği tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazlar, başka bir sulh ceza hakimliğince değil, asliye ceza ya da ağır ceza mahkemelerince değerlendirilecek.