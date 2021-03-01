Gündem Hak ve özgürlüklere yeni yol haritası
ANKARA

Hak ve özgürlüklere yeni yol haritası ​

Hak ve özgürlüklere yeni yol haritası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın açıklayacağı İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltecek bir yol haritası olacak. 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyetten oluşan Eylem Planı’nda, toplumun her kesiminden insanın hayatına dokunacak düzenlemeler yer alıyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Adalet Bakanlığı’nca uzun süredir hazırlıkları devam eden İnsan Hakları Eylem Planı, yarın Beştepe’de düzenlenecek tanıtım toplantısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Eylem Planı, 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyetten oluşuyor. 120’nin üzerinde kanunda değişiklik öngören planda, çocuktan gence, hayvan haklarından kadın haklarına, fikir özgürlüğünden medya özgürlüğüne hemen her alanda hak ve hürriyetleri koruma altına alacak düzenlemeler olacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünya yine sessiz kaldı
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünya yine sessiz kaldı

ÖZEL HAYATA GÜVENCE

  • Eylem Planı’nda, hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, makul yargılanma usulü gibi başlıklar yer alıyor. Yine, özel hayatı güvence altına alacak, mülkiyet hakkına daha etkin koruma sağlayacak düzenlemeler de olacak. İnsan hakları konusunda üst düzey toplumsal farkındalık oluşturulacak. Kamuya insan hakları konusunda eğitimler verilecek. Kadın, yaşlı, engelli ve çocukların pozitif ayırımcılıklarla korunmasına yönelik engeller kaldırılacak. Engelli hakları geliştirilecek. Kamu kurumlarına zorunlu engelli yönetici kadrosu getirilecek.

Adalet Bakanı Gül: 13 masumun şehit edildiği vahşet karşısında dillerini yuttular
GÜNDEM
Adalet Bakanı Gül: 13 masumun şehit edildiği vahşet karşısında dillerini yuttular

BOŞANMA DAVALARINDA YENİ DÖNEM

Eylem planı, vatandaşlara birçok alanda hızlı çözüm sağlayacak. Arabuluculuk düzenlemesi genişletilecek. Bu kapsamda, aile arabuluculuğu uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor. Boşanma davalarında tarafların daha fazla yıpranmaması için önemli bir düzenleme getiriliyor. Bu kapsamda, boşanma davaları istinaf mahkemesine gitmeyecek, doğrudan Yargıtay’da yapılacak temyiz incelemesiyle sonuçlanacak. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak.

1994 ruhuyla 2023’e ulaşacağız
GÜNDEM
1994 ruhuyla 2023’e ulaşacağız

ÇOCUKLARA CÜBBESİZ HAKİM

  • Çocukların psikolojisi için çocuk dostu adliye konsepti hayata geçirilecek. Çocukların taraf olduğu davalarda hakimler cübbe giymeyecek. Türkiye’de yaşayan gayrimüslim ya da farklı din ve inançta olan vatandaşlar için kutsal sayılan günlerde resmi tatil getirilecek.

Eylem Planıyla birlikte tutukluluğa itiraz konusunda da önemli bir adım geliyor. Buna göre, sulh ceza hakimliklerinin tutuklama kararlarına karşı “dikey itiraz” modeli getirilecek. Yani, sulh ceza hakimliklerinin verdiği tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazlar, başka bir sulh ceza hakimliğince değil, asliye ceza ya da ağır ceza mahkemelerince değerlendirilecek.

Abone Ol Google News
Esnafın gözükabinede

Esnafın gözü kabinede

İl bazlı normalleşme adımları görüşülecek.
Engel tanımıyoruz

Engel tanımıyoruz

​Aşılama işlemleri tüm zorluklara rağmen hız kesmeden devam ediyor.
CHPnin hedefi Türkiyeyi aşısız bırakmak

CHP'nin hedefi
Türkiye'yi aşısız bırakmak

​Avantajımızı riske atabilecek kara propagandalar yürütülüyor.
Yeni Şafak bölgede

Yeni Şafak bölgede

Geri alınan ​Karabağ'da işgalin izleri siliniyor.
Kripto para sessizliği

Kripto para sessizliği

​Binlerce kişi mağdur olduğu halde ilgili kurumlar suskun.
Normalleşme hazırlıkları

Normalleşme hazırlıkları

Uzmanlara göre 'düşük risk' için bir ay ertelenmeli.

ABD kaosu geri döndü

ABD kaosu geri döndü

​Biden'ın dilinden düşürmediği slogan, bu şekilde gerçek oldu.

Türkiye'den geldin cezası

Türkiye'den geldin cezası

Ünlü gazeteci Cemal el-Cemal, Kahire'ye iner inmez tutuklandı.

Nahda sokakta

Nahda sokakta

​Tunus Cumhurbaşkanı ile Başbakanı arasındaki kriz sürüyor.
Tansu Çiller anlattı

Tansu Çiller anlattı

'​Önce Süleyman Demirel, sonra Mesut Yılmaz'la mesaj geldi.'
Pelkas F.Bahçe'yi zirvede tuttu

Pelkas F.Bahçe'yi zirvede tuttu

​Fenerbahçe, yıldız futbolcusunun golüyle sahadan galip ayrıldı.
Diyarbakırlı astronomun<br>uzay tutkusu

Diyarbakırlı astronomun
uzay tutkusu

Ayla ilgili çalışmalarından dolayı NASA teşekkür mektubu göndermişti.
CHP'de 'ayıp' depremi

CHP'de 'ayıp' depremi

​Gürsel Tekin, Teoman Sancar'ın siyasi nedenlerle istifa etmediğini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.