Hakan Fidan’a Norveçli konuk

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide’i misafir edecek. Görüşmede Fidan’ın, Avrupa güvenliği ve NATO-AB iş birliği bağlamında Türkiye’nin Avrupa kanadının güçlendirilmesi çabalarındaki kritik rolüne dikkat çekmesi bekleniyor. Güvenliğin ana gündem maddesi olacağı görüşmelerde Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Türkiye, kalıcı bir barışa ulaşılması ve olası bir ateşkes sonrası atılacak adımlar konusunda ne yapılması gerektiğini aktaracak. Orta Doğu’da Gazze’deki insani kriz ve İsrail’in saldırılarıyla ilgili olarak iki devletli çözüm vurgusu yapılması da gündemde olacak.