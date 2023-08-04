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Hakim ve savcı adaylarına yerinden eğitim

Eskişehir Adliyesinde staj eğitimleri devam eden hakim ve savcı adayları, yargılama sürecinde birlikte çalışılan ve işbirliği yapılan kurumların tanınması, iş ve işleyişlerinin yerinde tecrübe edilmesi amacıyla Eskişehir’de bulunan 12 kurumu ziyaret etti.

Haber Merkezi
10:31 . 4/08/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Eskişehir'de hakim ve savcı adayları tek tek ziyaret edildi.

Eskişehir'de hakim ve savcı adayları tek tek ziyaret edildi.

Hakim ve savcı adayları Eskişehir’de bulunan kapalı ve açık ceza infaz kurumları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Çocuk Evleri Sitesi, Jandarma Komutanlığı, Çocuk İzlem Merkezi ve daha birçok kuruma ziyaretler gerçekleştirerek kurumların yargılama süreçlerinde uygulamaları, bağlı bulundukları mevzuat hakkında bilgi aldılar.



TEORİ İLE PRATİĞİ KARŞILAŞTIRMA FIRSATI


Gerçekleştirilen ziyaretler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, teorideki uygulamaların sahadaki karşılığının görülmesinin oldukça önemli olduğunu belirterek, “Adliyemizde stajlarına devam eden hakim ve savcı adaylarımız verimli bir eğitim süreci geçiriyorlar. Eğitimlerde başlattığımız son uygulamada; yargı teşkilatımızın işleyişinde birlikte çalıştığımız kurumların tanıtılması yer aldı. Ziyaretlerde kurumlarımızın bağlı bulundukları mevzuat gereğince uygulama pratikleri yerinde görüldü. Bu uygulama ile adaylarımız teori ile pratiği karşılaştırma fırsatı bulmuş oldular” diye konuştu.

#Hakim
#Savcı
#Eskişehir
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