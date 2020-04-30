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Gündem Hakkaride 62 kilo eroin ele geçirildi
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Hakkari’de 62 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada 62 kilo eroin ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanmasında Narkotik köpek Pars da yardımcı oldu.

Haber Merkezi İHA
Narkotik köpek Pars da operasyona dahil oldu.
Narkotik köpek Pars da operasyona dahil oldu.


Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 30.04.2020 tarihinde yapılan çalışmalarda Batı İllerine araç ile uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi alınmıştır. Alınan bilgiler doğrultusunda Yüksekova ilçesi Efeler Uygulama Noktası’nda usulüne uygun olarak durdurulan araçta, narkotik köpeği Pars ile yapılan kontrollerde; 62 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili olarak 1 şahıs yakalanmıştır.

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Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak TCK Madde 188 kapsamında ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Nakletmek’ suçundan işlem başlatılmış olup adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

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