Gündem Hakkaride bazı ilçeler 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi
HAKKÂRİ

Hakkari'de bazı ilçeler 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerindeki bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada terör eylemleri nedeniyle vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kalabildiği vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin gerçekleştirdiği terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Bu sebeple Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerindeki bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Terör eylemleri nedeniyle vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kalabildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 5 bölgenin 26 Şubat saat 00:00:01’den 11 Mart saat 23:59:59’a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı bildirildi.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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