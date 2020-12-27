Gündem Hakkaride PKKlı teröristlerin iki mağarasına operasyon yapıldı
HAKKÂRİ

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin iki mağarasına operasyon yapıldı

Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 106 personelle düzenlenen operasyonda, tespit edilen iki mağarada lav ve antitank mayınının da olduğu mühimmat ile silah bulundu.

Haber Merkezi AA
Mağaralarda ele geçirilenler.
Mağaralarda ele geçirilenler.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, 25 Aralık'ta merkez Ağaçdibi köyü Mukre mezrası kırsalında 9 timden oluşan 106 personel ile gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerce yazın kullanıldığı değerlendirilen iki mağara tespit edildi.

İki mağaradan çıkan silah ve mühimmat

Mağaralarda yapılan aramalarda, kullanıma hazır 60 milimetrelik havan mühimmatı, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 46 şarjör ve 105 fişek, antitank mayını, 30 metre kablo, el telsizi, şemsiye, kullanılmış lav, 3 tüp, 9 akü, 8 büyük pil, çift gözlü el dürbünü, 250 mayon üzerinde 12,7 milimetrelik uçaksavar mühimmatı, çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.

Bölgede operasyonlar sürdürülüyor.

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