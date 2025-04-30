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Hakkari'de şehrin içme suyunu gideren hat iki günlük arızanın ardından açıldı

Hakkari'de şehrin içme suyunu gideren hat iki günlük arızanın ardından açıldı

08:4830/04/2025, Çarşamba
IHA
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İki günlük geceli gündüzlü müdahale sonucunda akşam saatlerinde susuz kalan mahallelere yeniden içme suyu verilmeye başlandı.
İki günlük geceli gündüzlü müdahale sonucunda akşam saatlerinde susuz kalan mahallelere yeniden içme suyu verilmeye başlandı.

Hakkari'de 3 bin 500 rakımda bulunan ve şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan isale hattında meydana gelen arıza yapılan yoğun çalışmalar sonucu giderildi.

Kentte etkili olan yağışlarla birlikte karların erimesi ve yaşanan toprak kaymaları, içme suyu hattında ciddi hasara yol açtı. Yüksek rakımlı bölgelerde yolların açılmasıyla birlikte belediye ekipleri hemen harekete geçti. Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve diğer birimlerin koordineli çalışmasıyla yürütülen iki günlük geceli gündüzlü müdahale sonucunda akşam saatlerinde susuz kalan mahallelere yeniden içme suyu verilmeye başlandı.


Yetkililer, suyun 2-3 saat içerisinde tüm mahallelere ulaştırılacağını ve ardından belirli bir program dahilinde mahalle sırasına göre su verilmeye devam edileceğini belirttiler.




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