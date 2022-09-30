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HAKKÂRİ

Hakkari'de yedi katlı mağarada üç terörist cesedi bulundu: Silah ve mühimmatlar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-37 Operasyonu'nda Hakkari'de teröristlerce eğitim kampı olarak kullanılan yedi katlı mağarada, üç teröristin cesedi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Hakkaride yedi katlı mağarada üç terörist cesedi bulundu: Silah ve mühimmatlar ele geçirildi
Hakkari'de, mağarada üç terörist cesedi bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka-37 Operasyonu kapsamında Hakkari Kavaklı köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarata dayalı nokta operasyonu gerçekleştirildi.

Jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı yedi katlı mağara tespit edildi.

Yapılan arama çalışmasında üç teröriste ait ceset bulunurken; bir kalaşnikof tüfek ve şarjörü ile 28 mermi, 240 doçka mühimmatı, iki uçaksavar mühimmatı, bir basınçlı gaz tüpü, 17 gaz maskesi, dokuz gaz maskesi filtresi, iki dikiş makinesi, bir yazıcı, 64 bardak, bir jeneratör ele geçirildi.

Operasyon sonrası mağara imha edilerek, kullanılamayacak duruma getirildi.

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