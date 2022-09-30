Hakkari'de yedi katlı mağarada üç terörist cesedi bulundu: Silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka-37 Operasyonu kapsamında Hakkari Kavaklı köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarata dayalı nokta operasyonu gerçekleştirildi.

Jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı yedi katlı mağara tespit edildi.

Yapılan arama çalışmasında üç teröriste ait ceset bulunurken; bir kalaşnikof tüfek ve şarjörü ile 28 mermi, 240 doçka mühimmatı, iki uçaksavar mühimmatı, bir basınçlı gaz tüpü, 17 gaz maskesi, dokuz gaz maskesi filtresi, iki dikiş makinesi, bir yazıcı, 64 bardak, bir jeneratör ele geçirildi.

Operasyon sonrası mağara imha edilerek, kullanılamayacak duruma getirildi.

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