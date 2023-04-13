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Hakkari'de yol çöktü: Ekipler bölgede çalışma başlattı

Hakkari'nin Durankaya beldesindeki yolun bir bölümü sağanak nedeniyle çöktü. Kentte etkili olan sağanağın ardından dere ve akarsuların seviyesi yükseldi, düşen kaya parçaları ve heyelan nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu. Durankaya beldesine bağlı Yeni Mahalle yakınlarındaki yolda da çökme meydana geldi. Ekipler bölgede önlem alıyor.

13:57 . 13/04/2023 Perşembe
AA
Hakkari'de sağanak nedeniyle yol çöktü

Hakkari'de sağanak nedeniyle yol çöktü

Hakkari'nin Durankaya beldesindeki yolun bir bölümü sağanak nedeniyle çöktü.

Kentte iki günden bu yana etkisini sürdüren yağışlar sonucu meydana gelen heyelan ve taş düşmeleri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, gece heyelan nedeniyle kapanan Geçimli ve Köprülü arasındaki yolu uzun uğraşlar sonucu açtı. Ekipler, Hakkari- Yüksekova ile Hakkari- Çukurca ve Durankaya- Geçitli yollarına düşen kaya parçaları ve toprak birikintilerini temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



#Hakkari
#yol
#çökme
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