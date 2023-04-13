Hakkari'de yol çöktü: Ekipler bölgede çalışma başlattı

Hakkari'de sağanak nedeniyle yol çöktü
Hakkari'nin Durankaya beldesindeki yolun bir bölümü sağanak nedeniyle çöktü.
Kentte iki günden bu yana etkisini sürdüren yağışlar sonucu meydana gelen heyelan ve taş düşmeleri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, gece heyelan nedeniyle kapanan Geçimli ve Köprülü arasındaki yolu uzun uğraşlar sonucu açtı. Ekipler, Hakkari- Yüksekova ile Hakkari- Çukurca ve Durankaya- Geçitli yollarına düşen kaya parçaları ve toprak birikintilerini temizleme çalışmalarını sürdürüyor.