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Halef selef kapışması kızışıyor: Özel'den seçim kazanamayan Kılıçdaroğlu'na ağır gönderme

CHP'de siyasette yumuşama tartışmaları üzerinden yeni bir koltuk kavgasının fitili ateşlendi. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut CHP yönetimini hedef alan açıklamalarda bulunuyor. Kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi üzerinden eleştiren Kılıçdaroğlu'na cevap veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun hiç birinci parti lideri olamadığını hatırlattı.

15:07 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:21 - 25/07/2024 Perşembe
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Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu
Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

Girdiği bütün seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğunu kaybetmesine rağmen, siyasette kendini gösterme çabalarını sürdürüyor.


Bu doğrultuda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme ve süregelen normalleşme süreçlerini eleştiren Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda eleştirilerini dile getirmeye devam etti.


"İktidarla el sıkışmak" ifadesi üzerinden eleştirilerini yönelten Kılıçdaroğlu'na, Özgür Özel'den yanıt gecikmedi.


Kılıçdaroğlu
“Sarayda oturanların elini sıkmayacağız, mücadele edeceğiz. Demokrasi lütuf ile verilmez. Demokrasi kararlı mücadele ile olur”
demişti.

Adalar'daki temaslarından sonra basına yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinde partisinin birinci parti olduğunu hatırlatan Özel, bu durumun sorumluluğu gereği iktidarla görüştüğünü belirtti.


"Kılıçdaroğlu hiç birinci partinin lideri olmadı"


Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Özel şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart’ta ben birinci parti oldum, o yüzden adımı ben attım dedim. CHP artık iktidar partisidir halkın gözünde. Birinci partiye yakışacak işleri biz yapacağız. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi. Çok istedi ama olmadı. Çok çalıştık ama olmadı. Olsaydı o da benim dediğimi yapardı."



#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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