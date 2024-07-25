Halef selef kapışması kızışıyor: Özel'den seçim kazanamayan Kılıçdaroğlu'na ağır gönderme

"31 Mart’ta ben birinci parti oldum, o yüzden adımı ben attım dedim. CHP artık iktidar partisidir halkın gözünde. Birinci partiye yakışacak işleri biz yapacağız. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi. Çok istedi ama olmadı. Çok çalıştık ama olmadı. Olsaydı o da benim dediğimi yapardı."