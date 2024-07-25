Halef selef kapışması kızışıyor: Özel'den seçim kazanamayan Kılıçdaroğlu'na ağır gönderme

Girdiği bütün seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğunu kaybetmesine rağmen, siyasette kendini gösterme çabalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme ve süregelen normalleşme süreçlerini eleştiren Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda eleştirilerini dile getirmeye devam etti.
"İktidarla el sıkışmak" ifadesi üzerinden eleştirilerini yönelten Kılıçdaroğlu'na, Özgür Özel'den yanıt gecikmedi.
Adalar'daki temaslarından sonra basına yaptığı açıklamada, 31 Mart seçimlerinde partisinin birinci parti olduğunu hatırlatan Özel, bu durumun sorumluluğu gereği iktidarla görüştüğünü belirtti.