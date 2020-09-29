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Gündem İzmirde sokak köpeklerinden kaçarken öldü Olan benim evladıma oldu başka çocuklar gitmesin
İZMİR

Halilcan sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü

İzmir'de sokak köpeklerinden kaçarken öldü: Olan benim evladıma oldu başka çocuklar gitmesin

İzmir'in Bergama ilçesinde, yaşanan acı olay duyanları üzüyor. 14 yaşındaki Halilcan Gürgen bisikletiyle gezdiği esnada sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken kamyonete çarpıp hayatını kaybetti. Anne Farika Gürgen (46), "Belediye küpesini takıp salıyor sokağa. Herkes şikayet ediyordu. Olan benim evladıma oldu. Başka çocuklar gitmesin" dedi.

Haber Merkezi DHA
Halilcan Gürgen
Halilcan Gürgen

İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan Farika ve İsmail Gürgen çiftinin iki çocuğundan Halilcan Gürgen, 20 Eylül Pazar günü bisikletiyle gezerken kendisine saldıran sokak köpeklerinden kaçmak isterken park halindeki kamyonete çarpıp, yaşamını yitirdi.

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Farika Gürgen, "Halilcan, olayın yaşandığı gün, 'Anne, dışarı çıkıp bisiklet sürmek istiyorum' dedi. Evin yakınında 3 köpek bacağına yapışmış. Bana arkadaşı anlattı. Tek eliyle bisikleti sürerken okulun önünde başka bir köpek de önüne çıkmış. Korkup, park halindeki kamyonete çarpmış. Çevredekiler, ambulans çağırmış. Bergama Devlet Hastanesi'ne götürmüşler. Oğlumu, sedyede yatarken hastanede gördüm. Film çektiler, MR çekildi. Başı şişmişti. Ağzından burnundan kan geliyordu" dedi.

Sokak köpekleri saldırıları yeniden gündemde
GÜNDEM
Sokak köpekleri saldırıları yeniden gündemde

Oturdukları mahallede çok sayıda sokak köpeği olduğunu söyleyen Gürgen, sayıları her geçen gün artan köpeklerin vatandaşları rahatsız ettiğini ifade etti.

Farika Gürgen

Oğlu Halilcan'ın da sokak hayvanlarından şikayet ettiğini anlatan anne Farika Gürgen şöyle devam etti:

  • "Burada sokak köpekleri çok oluyor. Her gün 7- 8 köpek görüyorum. Hatta oğlum 'Anne, bıktım artık bu köpeklerden. Belediyeye söyleyelim bunları toplasın' diyordu. Hatta köpeğin birinin kendisine musallat olduğunu ve ondan kurtulmak istediğini anlatıyordu. Bazen ben de pazar dönüşü sinsice peşime takılmasından rahatsız oluyordum. Belediye küpesini takıp, salıyor sokağa. Herkes şikayet ediyordu. Olan benim evladıma oldu. Başka çocuklar gitmesin. Bütün arkadaşları, gelip, benimle ağladı. Başka evlatlara bir şey olmasın."

Sokak köpekleri 5 yaşındaki çocuğa saldırdı
OYNAT 00:16
Sokak köpekleri 5 yaşındaki çocuğa saldırdı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sokak köpekleri beş yaşlarındaki bir çocuğa saldırdı. Talihsiz çocuk çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Halilcan Gürgen'in dayısı Yasin Zengin

'HAYVANLARA KARŞI DEĞİLİZ'

Halilcan Gürgen'in dayısı Yasin Zengin (53) ise hayvanları sevdiklerini ancak denetim istediklerini söyledi. Zengin, "Hepimiz hayvanseveriz. Kimse hayvanlara karşı değil. Yetkiliyle konuştum. Sokak köpeklerini toplasalar bile en fazla 15 gün tutabildiklerini söyledi. Ama bizim çocuğumuz köpek nedeniyle öldü. 20 gündür aynı köpek peşindeydi. En azından onu alabilirlerdi. Halilcan hızla inerken pedal da çevirmiş korkusundan" dedi.

Halilcan Gürgen

Farika Gürgen

Sokak köpekleri.
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