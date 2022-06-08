Halk TV'de tehdit dili hortladı: Seçim yapmıyorsan ülkede çok büyük olaylar çıkar

Muhalefet partilerinin temsilcileri, her fırsatta 'erken seçim' vurgusu yaparken, iktidar temsilcileri ise seçimlerin zamanında, 2023 yılında yapılacağını açıklıyor.

Gündemin başlıca maddeleri arasında yer alan seçimlere ilişkin CHP tarafından fonlanan Halk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Halk TV yazarı Kadri Gürsel, tehditvari ifadelerle iktidarı hedef aldı.

HALK TV'DE TEHDİT DİLİ HORTLADI: SEÇİM YAPMIYORSAN ÜLKEDE ÇOK BÜYÜK OLAYLAR ÇIKAR

Halk TV yazarı Kadri Gürsel, muhalefet partilerinin arkasına sığındığı, 'Seçim sonuçlarını kabullenmeyecekler' iddiası üzerinden iktidarı hedef aldı. Tehditvari bir üslupla iktidara, "Koltuğunuzdan indirileceksiniz" diyen Gürsel, "Seçim yapmıyorsan ülkede çok büyük olaylar çıkar." ifadelerini kullandı.

Gürsel açıklamasında, "Enflasyonun götürmediği tek bir iktidar yoktur bu ülkede. Bütün iktidarlar enflasyonlar tarafından götürülmüşlerdir. Bu iktidar da ilk seçimde enflasyon artı muhalefet tarafından koltuğundan indirilecektir. Buna direnmek ise krizi daha da artıracaktır. Sen bütçeyi kendine bir rant geliri olarak kullanmaya başlamışsan, günün sonunda hele de seçim yapıyorsan gidersin. Seçim yapmıyorsan ülkede çok büyük olaylar çıkar. Dua etsinler Türkiye'de seçim var." diye konuştu.

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ÖMER ÇELİK MUHALEFETİN KARA PROPAGANDASININ ALTINDA YATANLARI AÇIKLAMIŞTI

Muhalefet temsilcilerinin 'Seçim sonuçlarını kabullenmeyecekler' ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "'Seçim sonuçlarını kabullenmeyecekler. Seçim sonuçlarıyla oynayacaklar.' diyorlar. Daha önce de bunları söylediler. Netice itibarıyla bütün seçimler, bütün itirazlar bittikten sonra sonuç ne çıkarsa ona saygı duyarız dedik. Bu konuda yüksek bir öz güvene, yüksek bir demokratik bilince sahibiz dedik.

Nitekim İstanbul ve Ankara'daki yerel seçimlerle ilgili olarak itirazlar yapıldı, sonuç ortaya çıktı. Biz de sürece, sonuca saygı duyarız dedik ve sonuçta kazananları tebrik ettik çünkü nihayetinde milletimizin iradesi o şekilde tecelli etti diye. Dolayısıyla AK Parti'nin, bu konuda suçlanacak zerre kadar geçmişinde ya da bugününde bir leke yoktur ama bu suçlamaları yapanların geçmişinde açık oy gizli tasniften başka birtakım yaklaşımlara kadar bu tip lekeler mevcuttur." demişti.

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