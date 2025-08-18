Hamas ateşkes teklifini kabul etti: Arabulucu ülkelere bildirdi

Yeni Şafak
18:1518/08/2025, Pazartesi
Hamas, Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti.
Hamas kaynaklarından yapılan açıklamada, "Gazze'de yeni ateşkes teklifini onaylıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul ettiğini arabuluculara bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.



