Hamas: Ateşkeste kararlıyız

Hamas: Ateşkeste kararlıyız

04:0022/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Halil el-Hayye.
Halil el-Hayye.

Netanyahu ateşkesi bozmak için fırsat kollarken Hamas Gazze Sorumlusu Halil el-Hayye, “Gazze’de ateşkes anlaşmasının eksiksiz şekilde uygulanması konusunda kararlı olduklarını” söyledi. Hayye, “ABD Başkanı ve büyük uluslararası tablo Gazze’de savaşın bittiğini bize teyit etti” dedi.

Hamas Hareketi Gazze Sorumlusu Dr.Halil el-Hayye, Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasında kararlı olduklarını belirtti. Mısır'da yayın yapan Kahire el-İhbariyye kanalına verdiği röportajda, 9 Ekim’de ilan edilen ateşkesin 10 gününü değerlendiren Hayye, “Gazze’de ateşkes anlaşmasının eksiksiz bir şekilde uygulanması konusunda kararlı olduklarını” dile getirdi. Mısır'daki Şarm el-Şeyh zirvesine işaret eden Hayye, "Burada ABD Başkanı ve büyük uluslararası tablo Gazze'de savaşın bittiğini bize teyit etti. ABD Başkanı Donald Trump ve arabuluculardan duyduklarımız, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının dönüşü olmaksızın bittiğine dair bize güvence veriyor. Bunu, Gazze'ye yönelik saldırıların son bulduğunu ABD Başkanı defalarca söyledi" ifadesini kullandı.



