Gündem Hamile kadın ve eşine dehşeti yaşattılar
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Hamile kadın ve eşine dehşeti yaşattılar

Karaman’da, arızalanınca yol kenarına çekilen otomobile çarpan T.S. ve kardeşi M.S. sürücü Ali Kartop’u sopayla dövdu, 3 aylık hamile eşi Hatice Kartop’u tabancayla yaraladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırı sonrası hasar alan araç
Saldırı sonrası hasar alan araç

Karaman'da hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada hamile bir kadın silahla yaralandı, eşi de darbedildi. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Çoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Kartop (33), yönetimindeki 70 BG 740 plakalı otomobili, arızalanınca yolun sağına çekti. Arızayı anlamak isteyen Kartop'un aracına, T.Ş.'nin (19) kullandığı 70 DV 830 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından araçtan inen T.Ş. ve kardeşi M.Ş. (16), Kartop'a tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın ardından iki kardeş, sürücü Kartop'u sopayla dövdü, tabancayla da rastgele ateş açtı.

KADIN ELİNDEN VURULDU

  • Ali Kartop
  • Sopa darbeleriyle Ali Kartop yerde kalırken, açılan ateş sonucu 3 aylık hamile eşi Hatice Kartop da elinden yaralandı. T.Ş. ve M.Ş. kaçarken, yaralanan Kartop çifti, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çift, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. T.Ş. ve kardeşi M.Ş. ise jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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