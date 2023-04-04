Hamur makinesinden kokain çıktı

Arşiv.
San Paulo’dan İstanbul’a gönderilen bir kargoda yapılan inceleme sonucu hamur karma makinesi altına gizlenen 42 kilogram kokain ele geçirildi. Dedektör köpeklerin destek verdiği operasyonda uyuşturucu madde, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi kapsamında havalimanının kargo birimine yönelik kontrolü sırasında yakalandı.
KOKAİNİ KÖPEKLER BULDU
İncelemelerde San Paulo’dan gelen kargonun İstanbul üzerinden transit olarak tekrar yurt dışına gideceği belirlendi. Tahta kutu içindeki hamur karma makinesi, narkotik dedektör köpekler eşliğinde kontrol edildi. Kontrol esnasında dedektör köpeklerin eşyaya yoğunlaşarak tepki vermesi üzerine tahta kutular açılarak detaylı inceleme başlatıldı. Kontrol sırasında beyaz toz maddeyle dolu paketlerden numune alınarak analize gönderildi. Numunelerin kokain olduğunun anlaşılmasının ardından uyuşturucu maddeye el konuldu. Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.