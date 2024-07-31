Haniye'nin şehadeti sonrası oğlundan vakur duruş: Onunla gurur duyuyoruz

İsmail Haniye
Hamas Siyasi Büro Başkanı
İsmail Haniye
, İran'ın başkent Tahran'da, yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldıktan sonra kaldığı eve düzenlenen füze saldırısıyla şehit edildi.
"Onunla gurur duyuyoruz ve başımız dik"
"Onunla gurur duyuyoruz ve başımız dik"
Haniye'nin vefatının ardından aile üyelerinden açıklamalar geldi. Haniye'nin oğlu Abdüsselam Haniye,
"Babamın kanı, en küçük Filistinli bir çocuğun kanından daha değerli değil. Onunla gurur duyuyoruz ve başımız dik."
derken, gelini "Kadere ve ilahi kadere razı olan kalplerimizle, övülmeye ihtiyacı olmayan bir adamın şehadetine başsağlığı dileriz. Bir baba gibiydi, gözümüzün nuruydu. Haniye saf kanlara katıldı. O büyük bir komutan ve kahramandı. Allah'ın rızası dışında hiçbir şeyi ifade etmiyoruz. Allah bu musibette sabır göstermemizi nasip etsin. Bu dünya fanidir ve Allah'ın izniyle buluşmamız cennette olacaktır. Elveda milletin lideri." ifadelerini kullandı.
"Oğlu gibi aynı asil duruşu Haniye de göstermişti"
"Oğlu gibi aynı asil duruşu Haniye de göstermişti"
Hamas'ın siyasi lideri Haniye, bundan birkaç ay önce, Katar'ın başkenti Doha'da olduğu sırada aile üyelerinin (3 oğlu 3 torunu) İsrail saldırısından katledildiği haberini almış,
"Şehitlerimizin mübarek kanı bizi ilkelerimize, mücadelemize, direnişimize ve topraklarımıza bağlılığımızda daha da kararlı kılacaktır. Oğullarımın ve torunlarımın şehadetiyle bizlere bahşettiği bu şereften dolayı Allah'a şükrediyorum. Bu acılarla ve kanla halkımız, davamız ve ümmetimiz için geleceğimiz ve özgürlük için umut tohumları ekiyoruz. Oğullarım Gazze'yi terk etmedi. Gazze'de kahraman halkımızla beraber cesurca direndiler, mücadele ettiler. Bütün halkımız ve Gazze ahalisi çocuklarının kanlarıyla ağır bedeller ödediler. Ben de onlardan biriyim. Ailemizden 60'a yakın şehidimizi bu mübarek davaya, İslam davasına kurban verdik. Ailemin 60'a yakın ferdi şehit oldu. Filistin halkının bütün şehitleriyle onlar arasında hiçbir fark yok."
ifadelerini kullanmıştı.
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