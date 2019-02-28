Gündem Hapis cezası aldığını öğrendi adliyeye baltayla geldi
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Hapis cezası aldığını öğrendi adliyeye baltayla geldi

İstanbul'da Bakırköy Adalet Sarayı'na baltayla gelen bir kişi, gözaltına alındı. S.G'nin 'polise mukavemet' suçundan 7 ay ceza aldığı, bunun üzerine adliyeye geldiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Polis ekipleri, gözaltına aldıkları şahsın elindeki baltaya el koydu.
Polis ekipleri, gözaltına aldıkları şahsın elindeki baltaya el koydu.

Bakırköy Adalet Sarayı'na baltayla gelen bir kişi, gözaltına alındı.

S.G. (28) elinde baltayla Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Baltayı gören güvenlik görevlileri, S.G'nin durumunu adliye polisine bildirdi. Adliye polisi, S.G'yi, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan gözaltına alarak baltaya el koydu.

Gözaltına alınan S.G, polis aracına götürülürken gazetecilerin "Neden baltayla geldiniz?" sorusu üzerine, "Benim emeğim bu, oduncuyum. Polisler tarafından darbedildiğim için adliyeye baltamla geldim. Top, tüfekle gelmekten bin kat iyidir. Sabahtan akşama kadar balta sallıyorum. 3 polis tarafından darbedildiğim için buraya geldim. Hem darbediliyorum hem de sonucuna ben katlanıyorum. 7 ay ceza gelmiş" dedi.

Öte yandan S.G'nin "polise mukavemet" suçundan 7 ay ceza aldığı, bunun üzerine adliyeye geldiği öğrenildi.

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