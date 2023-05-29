Haritayı Hatay değiştirdi

28 Mayıs seçim haritası.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan’ın birinci olduğu 51 il sarı, HDP’nin desteklediği 7’li Masa’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önde olduğu 30 il ise kırmızı renkle gösterilmişti. Dünkü ikinci tur seçiminde 52 il sarıya, 29 il kırmızıya boyandı. İlk turda “Kılıçdaroğlu” diyen Hatay ikinci turda Erdoğan’ı seçti. Birinci turda Hatay’da oyların yüzde 48’ini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci turda oy oranını 50,1’e yükseltti.
TÜM TÜRKİYE'DE OYLARINI ARTIRDI
Erdoğan 81 ilin tamamında oylarını artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da oyunu yüzde 46’dan yüzde 48,8’e, İstanbul’da ise yüzde 46,7’den yüzde 48,3’e yükseltti. Erdoğan, CHP’nin kalesi olarak bilinen Antalya’da yüzde 39,85’den yüzde 42,7’ye, Çanakkale’de yüzde 39,49’dan yüzde 41,9’a, Eskişehir’de yüzde 41,81’den yüzde 44,6’ya, İzmir’de yüzde 31,48’den yüzde 33’e, Mersin’de yüzde 37,57’den 39,7’ye, Muğla’da yüzde 31,66’dan yüzde 33,5’e çıkarttı.
GÜNEYDOĞU VE DOĞU’DA YÜKSELİŞ
İlk turda Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da Yeşil Sol'un desteğiyle oyların çoğunu alan Kılıçdaroğlu'nun bu illerde de oyları düştü. Erdoğan bu bölgelerde oylarını artırdı. Erdoğan'ın oyları Diyarbakır’da yüzde 26,48’den yüzde 28,4’e, Hakkari’de yüzde 24,64’ten yüzde 27,9’a, Iğdır’da yüzde 25,29’dan yüzde 33,2’ye, Kars’ta yüzde 39,39’dan yüzde 43,6’ya, Mardin’de yüzde 32,29’dan yüzde 34,8’e, Muş’ta yüzde 39,12’den yüzde 41,6’ya, Siirt’te yüzde 41,5’den yüzde 44,6’ya, Şırnak’ta yüzde 21,43’ten yüzde 23,7’ye, Van’da ise yüzde 35,61’den yüzde 38,5’e çıktı.