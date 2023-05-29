Haritayı Hatay değiştirdi

2023 Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye’de 28 Mayıs günü yaklaşık 60 milyon vatandaş Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy Kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay oy oranı ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları anbean Yeni Şafak'ta. Akdeniz Bölgesi Hatay seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları, adayların oy oranları, toplam seçmen sayısı gibi veriler Türkiye haritası üzerinden güncellenecek. 2023 Hatay seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı burada.