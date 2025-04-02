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Hasta ziyaretine gelen aile üyeleri birbirine girdi

Hasta ziyaretine gelen aile üyeleri birbirine girdi

16:572/04/2025, Çarşamba
IHA
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Hastane güvenlik görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalınca bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Hastane güvenlik görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalınca bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yoğun bakımda yatan hastalarını ziyarete gelen husumetli oldukları öğrenilen aile üyeleri birbirine girdi. Hastane içinde başlayan kavga dışarıya taşarken, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çok sayıda polis ekibi, tarafları güçlükle ayırdı.

Aydın Devlet Hastanesi Acil Girişi'nde, yoğun bakımda yatan yakınlarını görmeye gelen ve husumetli oldukları öğrenilen aile üyeleri hastane içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen ve hastane dışına taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Hastane güvenlik görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalınca bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, tarafları güçlükle ayırdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



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