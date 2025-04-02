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Fıstık kabuğu yüklü kamyon devrildi

Fıstık kabuğu yüklü kamyon devrildi

16:342/04/2025, Çarşamba
IHA
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Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde fıstık kabuğu yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Adıyaman Besni ilçe merkezinde A.Y. idaresindeki fıstık kabuğu yüklü kamyon, Yenikent yönünden şehir merkezi istikametine doğru ilerlerken Merinos Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kaza sonrası kapanan yol, kamyonun olay yerinden kaldırılması sonrası yeniden trafiğe açıldı.


Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



#adıyaman
#besni
#trafik kazası

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