Hastanede bebek cenazeleri karıştı iddiasına inceleme

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilde bir özel hastanede bebek cenazelerinin karıştığına dair yapılan haberdeki iddialara dair inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "29.12.2017 tarihinde ilimizde yayın yapan yerel medya kuruluşlarından yerel bir gazetede özel haber olarak yayınlanan ve Kayseri'de özel bir hastanede gerçekleştiği bildirilen 'Hastanede Bebek Cenazeleri Karıştı' haberi ile ilgili olarak; İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmış, ilgili üst merciler konu hakkında bilgilendirilmiş ve haberde bahsi geçen özel hastane hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır" ifadesi kullandı.

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