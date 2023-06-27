|
Gündem

Hatay’da bir hastane daha hizmete giriyor

Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da kısa sürede hizmete sokulan Defne Devlet Hastanesi’nin ardından yeni sağlık tesisleri de gün sayıyor. Depremden 1.5 ay sonra temelleri atılan 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi ve 400 yataklı Antakya Devlet Hastanesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyük ölçüde tamamlanan İskenderun Devlet Hastanesi bayramdan sonra açılıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da çok sayıda binanın yanı sıra kamu hastaneleri de zarar gördü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Mart’ta Hatay’da dört hastanenin temelini attı. Bu hastanelerden 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi rekor bir süre olan 60 günde tamamlanıp 21 Mayıs’ta hizmete başladı.

BAYRAMDAN SONRA AÇILACAK

Temeli atılan bir diğer hastane olan İskenderun Devlet Hastanesi’nde ise inşaat çalışmaları 94’üncü gününde büyük oranda tamamlandı. Çatı kapama işlemi tamamlanan hastanenin tabelası da yerleştirildi. Hastanede 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathane, 113 poliklinik, onkoloji merkezi ve kalp damar hastalıkları merkezi bulunacak. Toplamda 600 yataklı olacak hastanenin bayramı izleyen günlerde hizmete açılması planlanıyor.

İLERİ SEVİYE TIBBİ HİZMET

Yine aynı süreç içerisinde temeli atılan Antakya Devlet Hastanesi de kendini göstermeye başladı. Çelik konstrüksiyonla, yatay mimari anlayışına göre inşa edilen hastane kısa bir süre içerisinde hizmete sunulacak. 2 katlı inşa edilen hastanede 400 yatak, 12 ameliyathane, 80 yoğun bakım yatağı, 70 poliklinik, yanık ünitesi ve onkoloji merkezi bulunacak. Hastane, bölge halkı için önemli bir sağlık merkezi olacak.

YÜKSEK TEKNOLOJİ OLACAK

Her iki hastanede de üçüncü basamak sağlık hizmeti verilecek. Bu kapsamda ileri tetkik ve özel tedavi gerektiren hastalıklar için yüksek teknoloji içeren ve eğitim ve araştırma hizmetlerinin verilebileceği altyapıya sahip sağlık kurumları olacak. Yine Hatay’da 200 yataklı Acil Durum Hastanesi ile 1000 yataklı Gülderen Şehir Hastanesinin de çalışmaları devam ediyor.



#Deprem Bölgesi
#Depremzede
#İskenderun Devlet Hastanesi
13 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Van İmsak - İftar ve Namaz Vakitleri - 27 Haziran 2023