Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'da orman yangını: Alevlere karşı havadan ve karadan müdahale başlatıldı

Hatay'da orman yangını: Alevlere karşı havadan ve karadan müdahale başlatıldı

19:3828/08/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Hatay'da Habib-i Neccar Dağı​​​​​​​ eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Habib-i Neccar Dağı​​​​​​​ eteklerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.



#Antakya
#Habib-i Neccar Dağı
#Hatay
#orman yangını
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB SINIF BELİRLEME KURA ÇEKİMİ 2025: 1. Sınıf ve 5. Sınıf kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte e-Okul sorgulama ekranı