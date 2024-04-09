Hatay'ın karanlık günleri geride kaldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine ilişkin, "Sizler azmettiniz, karar verdiniz ve bunun neticesinde de Hatay'da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu" dedi.
Merkez Antakya ilçesindeki Türkiye Kore Dostluk Geçici Konaklama Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara seslendi. YSK'nin, CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine değinen Erdoğan, şöyle konuştu:
AZMETTİNİZ KAZANDINIZ
"Sevgili Hataylı kardeşlerim, bugün (dün) malûm Yüksek Seçim Kurulu Hatay'la ilgili nihai kararını verdi ve bundan sonraki süreç içerisinde artık bu malûm tiplerin yapacakları yanlış yollar, müracaatlar, herhangi bir netice de veremeyecektir. Sizler azmettiniz, karar verdiniz ve bunun neticesinde de Hatay'da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu. Biz zaten inanmıştık ve artık Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte gerek Cumhurbaşkanı olarak şahsım, gerek kabinem, gerekse Cumhur İttifakı olarak inşallah Hatay'a olan hizmetlerimizi çok daha kararlı bir şekilde arttıracağız, geliştireceğiz ve geçmişte nasıl Hatay'a hizmetler vermişsek, bu hizmetleri bundan sonra da devam ettireceğiz."
Bayramlaşma programında DEM yok
Meydanlarda karşı karşıya gelen siyasiler, seçimden sonra ilk kez bayramda buluşacak. Partilerin karşılıklı ziyaret programları netleşti. Başkent Ankara’da Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde partiler arasında geleneksel bayram ziyaretleri yapılacak. Edinilen bilgilere göre, AK Parti’nin programında DEM Parti yer almıyor. CHP, MHP, HÜDAPAR, Yeniden Refah Partisi, BBP, DP ve İP ile bayramlaşacak.AK Parti, gidilecek ziyaretler için de iki ayrı heyet oluşturdu. İlk heyet CHP, HÜDAPAR, BBP ve İYİ Parti’ye gidecek. İkinci heyet de MHP, Yeniden Refah Partisi ve DP ile bayramlaşacak.