Hatay'ın yeni şifa merkezi

6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Hatay, yaralarını sarmaya devam ediyor. İki atom bombasının oluşturduğu bir yıkımla karşı karşıya kalan kentte, 80 bin 323 bina yıkıldı veya ağır hasar aldı. Tüm imkanların seferber edildiği Hatay’da 205 konteyner kent yapıldı. Kentin en büyük ilçesi olan Antakya'nın yüzde 85'i yıkıldı veya hasar gördü. Depremin 1. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 200 basın mensubuna bölgedeki son durumu anlattı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, “Hatay'a bu süreçte 10,6 milyar TL nakdi destek sağlandı. 6 bin 180 prefabrik iş yeri yapılarak vatandaşlarımıza teslim edildi. Antakya ve Defne’de 941 sokakta, 12 bin 800 binanın içme suyu alt yapısı yenilendi.” şeklinde konuştu.

Masatlı, yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutun anahtarlarının bugünkü törenle depremzede vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi. Vali Masatlı ayrıca bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi hakkında da bilgi verdi. Depremlerde hastaneleri de büyük hasar gören kentte, Antakya Gülderen Mahallesi’nde 2 katlı çelik yapı olarak inşa edilen hastane, 60’ı yoğun bakım yatağı, 30’u diyaliz yatağı olmak üzere toplam 400 yatak kapasitesine sahip. 122 bin metrekare arsa alanı, 57 bin metrekare kapalı alanı ve 1 helikopter pisti ile hizmet verecek hastanede ayrıca 12 ameliyathane, 86 poliklinik, 2 anjiyo cihazı, 1 PET-CT cihazı, 1 SPECT-CT cihazı, 2 MR cihazı ve 13 röntgen cihazı bulunuyor.