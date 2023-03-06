Hatıra diye tamir ettiriyorlar

Deprem bölgesindeki oto sanayii siteleri afetten kurtarılan araçlar için yoğun mesai harcıyor. Tamirhaneler önünde oluşan kalabalık nedeniyle ustalar molaya vakit bulamazken, zamandan tasarruf için gelen araçların durumuna göre iş planı oluşturuluyor. Bazı araçlar hiç tamire alınmadan direkt hurdaya ayrılıyor. Göçük altından araçlarını kurtaranlar, en yakın sanayi bölgelerine akın ediyor. Yeni Şafak Gaziantep Küsget Sanayi Sitesindeki oto tamircilerinin mesaisini izledi.

İŞLER İKİ KATINA ÇIKTI

Oto cam tamircisi Nuri Büyükler, “17 yıldır oto cam tamiri ile uğraşıyorum. Buraya Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep’in ilçelerinden araçlar gelir. Depremlerden dolayı da mesaimiz iki katına çıktı. Fiyatlarda bir değişiklik olmadı aynı şekilde devam ediyor. Ücretlerde fırsatçı değiliz” ifadelerini kullandı.

HATIRA İÇİN TAMİR ETTİREN VAR

Sanayiye gelen araçlarda artış olduğunu ifade eden oto tamircisi Ali Kayış ise, hem Gaziantep’in ilçelerinden hem de Adıyaman, Şanlıurfa gibi yerlerden araçlar geldiğini söyledi. Kayış, “Her aracı tamir edemiyoruz, hafif hasarlılara bakabiliyoruz. Tamir için arıyorlar. Saklayacak yerimiz olmadığı için arabaları sıraya alıyoruz. Gelen araçların çoğunun sahibi depremde ölmüş. Getirenler çocukları ya da torunları oluyor. Bazı araçlar depremden kaçarken hasar görmüş. Bazıları da hatıra kalsın diye yaptırmak istediğini söylüyor. Gelen bir hemşirenin annesi, babası ve kardeşi depremde ölmüş. Onların anısı için yaptırıp saklayacakmış” şeklinde konuştu.

Bazı araçlar direkt hurdaya

Oto tamircisi Mehmet Polat ise “6 Şubat’tan önce çok hasarlı araç gelmiyordu. Depremlerden bir hafta sonra da enkaz altına kalmış araçlar gelmeye başladı. Bu araçlardan kimini tamir edebiliyorken, kimi araçta tamir edilemeyecek durumda. Elimizde şu anda birkaç aracımız var. Bir otomobilin yapım aşaması da 40-45 gün sürüyor. Kimi araçları da yapamadık direkt hurdaya gitti. Araç parça fiyatları arttı. İşçilik el emeği fiyatları depremden dolayı artmadı” diye konuştu.







