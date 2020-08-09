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Hava durumu: Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu duyurusuna göre, bugün ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Marmara'nın güneydoğusu, Güney Ege, Akdeniz, Manisa,Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle İzmir ve Giresun'un iç kesimlerinde yağışların yerel olmak üzere sağanakve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri (Korkuteli, Elmalı,Döşemealtı) ve Isparta'nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli(kilograma 21-50 metrekare) olması bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (saatte 40-60 kilometre) eseceği öngörülüyor.

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