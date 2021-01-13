Hava sıcaklığı sivrisinekleri de etkiledi: Ocak ayında bile görülüyor

İstanbul'da kış aylarında hava sıcaklıklarının 10 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle uzun süredir yağmur ve kar yağmaması sivrisinekler günlük hayatta görülmesine sürdürüyor.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, "Sıcaklıklar sivrisinek popülasyonunu da etkilemeye başladı. Sivrisinekler için baktığımızda da bu yıl onların kışlamaları için soğukların olmadığını görüyoruz. Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşmediği sürece sinekler aktif olarak uçabiliyor" dedi.

FOTOĞRAF 9 Kış turizminin en önemli mekanlarından biri olan Uludağ’da dün akşam saatlerinde kar ve tipi etkili oldu. Gece boyu yağan kar yağışı gündüz de devam ederken kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Zirvede yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi 10 metreye kadar indi. Karayollarına bağlı ekipler ise, Uludağ’da karla birlikte kapanan yolları açma çalışmasına aralıksız olarak devam ederken, Jandarma ekipleri ise yoğun sisin olduğu Uludağ’da tedbirlerini üst seviyeye çıkardı. Öte yandan kar ve buzlanma sebebiyle jandarma ekipleri Milli Park gişelerinden itibaren araçların zincirsiz çıkışına izin vermiyor. 2020-2021 sezonunda Uludağ’da ilk kez kar kalınlığı pistlerde kayak yapılabilecek düzeye geldi. Otellerin giriş çıkışları karla kaplanırken, beyaz zirvede tüm otellerin birkaç gün içerisinde tamamıyla açılması bekleniyor. Uludağ’da kamu ve özel sektöre ait 8 bin civarında yatak kapasitesi bulunuyor. Uludağ sonunda beyaz gelinliğini giydi: Kar kalınlığı 40 santime ulaştı Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ kayak yapabilecek düzeyde kar kalınlığını bu sezon ilk kez ulaştı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Karla kapanan yollar ise karayollarına ait iş makineleri ile açılmaya çalışılıyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Culex sinekleri görülüyor

Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, "İstanbul'da kış aylarına tam giriş yapamadık. Ağaçlar sonbahar yapraklarını dökse de bazı ağaçlar gün içindeki sıcaklıklar nedeniyle tomurcuk vermeye başladı. Sıcaklıklar, sivrisinek popülasyonunu da etkilemeye başladı. Sivrisinekler için baktığımızda da bu yıl onların kışlamaları için gereken soğukların olmadığını görüyoruz. Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşmediği sürece sinekler aktif olarak uçabiliyor. Bu nedenle normal gün koşullarında sineklerle, sivrisineklerle hatta arılarla karşılaşabiliyoruz. Özellikle culex adını verdiğimiz sinek cinsiyle karşılaşıyoruz. Bu sineklerin en önemli özelliği kışlamayı ergin olarak saklanabilecekleri barınaklarda geçirebiliyorlar. Bunlar bazen bizim evimiz olabiliyor, bazen bodrum katlar olabiliyor. Hava soğuduğunda buraya çekilen sivrisinekler, hava biraz ısındığında tekrar ortaya çıkabiliyor ve döngülerini devam ettiriyorlar." dedi.

REKLAM

GÜNDEM Yağışlar olumlu etkiledi: İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 25 seviyesine yaklaştı

Hava sıcaklığı düşmedikçe görülecek

"İstanbul'da hava sıcaklıkları çok ciddi derecede düşmediği sürece bunlarla karşılaşmamız çok doğal" diyen Dr. Öğretim Üyesi Dikmen, "Bu tam kışa geçememiş ve sonbaharın uzun sürdüğünün göstergesi. Sivrisinekler karanlık yerlerde günü geçirmeye çalışırlar. Şehir içinde de bu tür yerler boş binalar, bodrum katlar ve çatı katları olabilir. Yazın karşılaştığımız sivrisinekler yavru vermek üzere besinleri kullanırlar fakat bu dönem, insanlardan kan emen sivrisinekler daha çok kendi yaşamlarını sürdürebilmek için kullanılırlar." diye konuştu.