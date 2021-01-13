Gündem Hava sıcaklığı sivrisinekleri de etkiledi Ocak ayında bile görülüyor
3. SAYFA

Hava sıcaklığı sivrisinekleri de etkiledi: Ocak ayında bile görülüyor

İstanbul'da kış aylarında hava sıcaklıklarının 10 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle uzun süredir yağmur ve kar görülmüyor. Kış mevsiminde görülmeyen sivrisinekler, sıcaklıkların düşmemesi nedeniyle sıkça görülür oldu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, "Sıcaklıklar sivrisinek popülasyonunu da etkilemeye başladı. Hava sıcaklığı 10 derecenin altına düşmediği sürece sinekler aktif olarak uçabiliyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sinekler, hava biraz ısındığında tekrar ortaya çıkıyor.
Sinekler, hava biraz ısındığında tekrar ortaya çıkıyor.

İstanbul'da kış aylarında hava sıcaklıklarının 10 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle uzun süredir yağmur ve kar yağmaması sivrisinekler günlük hayatta görülmesine sürdürüyor.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, "Sıcaklıklar sivrisinek popülasyonunu da etkilemeye başladı. Sivrisinekler için baktığımızda da bu yıl onların kışlamaları için soğukların olmadığını görüyoruz. Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşmediği sürece sinekler aktif olarak uçabiliyor" dedi.

Uludağ sonunda beyaz gelinliğini giydi: Kar kalınlığı 40 santime ulaştı
FOTOĞRAF 9
Title
Kış turizminin en önemli mekanlarından biri olan Uludağ’da dün akşam saatlerinde kar ve tipi etkili oldu.
Title
Gece boyu yağan kar yağışı gündüz de devam ederken kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Zirvede yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi 10 metreye kadar indi.
Title
Karayollarına bağlı ekipler ise, Uludağ’da karla birlikte kapanan yolları açma çalışmasına aralıksız olarak devam ederken, Jandarma ekipleri ise yoğun sisin olduğu Uludağ’da tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.
Title
Öte yandan kar ve buzlanma sebebiyle jandarma ekipleri Milli Park gişelerinden itibaren araçların zincirsiz çıkışına izin vermiyor.
Title
2020-2021 sezonunda Uludağ’da ilk kez kar kalınlığı pistlerde kayak yapılabilecek düzeye geldi. Otellerin giriş çıkışları karla kaplanırken, beyaz zirvede tüm otellerin birkaç gün içerisinde tamamıyla açılması bekleniyor.
Title
Uludağ’da kamu ve özel sektöre ait 8 bin civarında yatak kapasitesi bulunuyor.
Title
Title
Title
Uludağ sonunda beyaz gelinliğini giydi: Kar kalınlığı 40 santime ulaştı
Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ kayak yapabilecek düzeyde kar kalınlığını bu sezon ilk kez ulaştı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Karla kapanan yollar ise karayollarına ait iş makineleri ile açılmaya çalışılıyor.

Culex sinekleri görülüyor

Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, "İstanbul'da kış aylarına tam giriş yapamadık. Ağaçlar sonbahar yapraklarını dökse de bazı ağaçlar gün içindeki sıcaklıklar nedeniyle tomurcuk vermeye başladı. Sıcaklıklar, sivrisinek popülasyonunu da etkilemeye başladı. Sivrisinekler için baktığımızda da bu yıl onların kışlamaları için gereken soğukların olmadığını görüyoruz. Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşmediği sürece sinekler aktif olarak uçabiliyor. Bu nedenle normal gün koşullarında sineklerle, sivrisineklerle hatta arılarla karşılaşabiliyoruz. Özellikle culex adını verdiğimiz sinek cinsiyle karşılaşıyoruz. Bu sineklerin en önemli özelliği kışlamayı ergin olarak saklanabilecekleri barınaklarda geçirebiliyorlar. Bunlar bazen bizim evimiz olabiliyor, bazen bodrum katlar olabiliyor. Hava soğuduğunda buraya çekilen sivrisinekler, hava biraz ısındığında tekrar ortaya çıkabiliyor ve döngülerini devam ettiriyorlar." dedi.

Yağışlar olumlu etkiledi: İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 25 seviyesine yaklaştı
GÜNDEM
Yağışlar olumlu etkiledi: İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 25 seviyesine yaklaştı

Hava sıcaklığı düşmedikçe görülecek

"İstanbul'da hava sıcaklıkları çok ciddi derecede düşmediği sürece bunlarla karşılaşmamız çok doğal" diyen Dr. Öğretim Üyesi Dikmen, "Bu tam kışa geçememiş ve sonbaharın uzun sürdüğünün göstergesi. Sivrisinekler karanlık yerlerde günü geçirmeye çalışırlar. Şehir içinde de bu tür yerler boş binalar, bodrum katlar ve çatı katları olabilir. Yazın karşılaştığımız sivrisinekler yavru vermek üzere besinleri kullanırlar fakat bu dönem, insanlardan kan emen sivrisinekler daha çok kendi yaşamlarını sürdürebilmek için kullanılırlar." diye konuştu.

Abone Ol Google News
Sakaryada vahşet

Sakarya'da vahşet

Bir çanta daha var: İçinde insana ait et ve kemik parçaları bulundu.
O dertlendikçe biz de dertlendik

'O dertlendikçe biz de dertlendik'

​Fahrettin Koca için 6 ayda el yazması Kur'an-ı Kerim yazdı.
Karamollaoğlundan Erdoğanın Asiltürke ziyaretine yorum: Arzu ettiğimiz bir şey

Virüs onların<br>elinden çıktı

Virüs onların
elinden çıktı

​Bill Gates, Soros ve Rockefeller'a koronavirüs suçlaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.