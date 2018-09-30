Havadan karadan 14 terörist öldürüldü

Yurdun her yanında ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeksizin sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) dün Irak’ın kuzeyindeki kamplar yoğun biçimde bombalandı. PKK’lıların barınma alanı olan bölgelerden Gara, Metina ve Avaşin-Basyan’da toplamda 14 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı, Gara’da 6, Metina’da 3, Avaşin-Basyan bölgesinde de 8 teröristin hava harekâtıyla öldürüldüğünü duyurdu. Teröristlerin, sınır bölgesindeki üs noktalarına saldırı hazırlığı yaptıkları öğrenildi.

KIRSAL TARANIYOR

Yurt içinde teröristlerin sığınaklarına yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Van’ın Gürpınar ilçesi Akdoğu kırsalında PKK’lı teröristlere yönelik operasyonda, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi bulundu. Bulunan malzemeler arasında 10 bidon benzin, iki büyük boy tüp, iki jeneratör, 5 bidon jeneratör yağı, akü, güneş paneli, büyük telsiz, büyük boy hilti, iki met ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi var. Ele geçirilen malzemeler yakılırken, bölgedeki sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi.