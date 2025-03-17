Havalimanlarında POLNET arızası giderildi pasaport işlemleri normale döndü

Süreç boyunca işlemler manuel olarak yürütülmüştür. Sistem üzerindeki çalışmalar tamamlanmış olup, pasaport kontrol işlemleri normale dönmüştür.

Süreç boyunca işlemler manuel olarak yürütülmüştür. Sistem üzerindeki çalışmalar tamamlanmış olup, pasaport kontrol işlemleri normale dönmüştür.

Polis ve terminal IT ekipleri tarafından arızaya hızla müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "

Polis ve terminal IT ekipleri tarafından arızaya hızla müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "

Bakanlık, yaşanan bu süreç boyunca havalimanlarında yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanarak su ikramı ve bilgilendirmenin sağlandığını; terminal havalandırma sistemlerinin de en üst seviyede çalıştırıldığını kaydetti.