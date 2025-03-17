Havalimanlarında POLNET arızası giderildi pasaport işlemleri normale döndü

Ulaştırma Bakanlığı, havalimanlarında pasaport işlemlerinde meydana gelen arızanın Türkiye genelinde yaşandığını açıkladı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda akşam üstü saatlerinde pasaport sisteminde arıza meydana gelmişti. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından bir açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında teknik bir arıza nedeniyle Türkiye genelinde pasaport işlemlerinde geçici bir kesinti yaşandığı ve polis ve terminal IT ekipleri tarafından arızaya hızla müdahale edildiği belirtilerek, "Sistem üzerindeki çalışmalar tamamlanmış olup, pasaport kontrol işlemleri normale dönmüştür." denildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı
'nda bilişim desteği veren
Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET)
arıza meydana geldi.
Yaşanan sorun nedeniyle pasaport işlemleri manuel olarak yapılırken uzun kuyruklar oluştu.
Türkiye genelinde kesinti yaşandı
Türkiye genelinde kesinti yaşandı
Basına yansıyan olayın ardından
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
ndan konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Bakanlığın resmi X hesabından paylaşılan açıklamada saat 18.20 itibarıyla
POLNET
üzerinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Türkiye genelinde
pasaport kontrol
işlemlerinde geçici bir kesinti yaşandığı belirtildi.
Çalışmaların ardından sistem normale döndü
Çalışmaların ardından sistem normale döndü
Polis ve terminal IT ekipleri tarafından arızaya hızla müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "
Süreç boyunca işlemler manuel olarak yürütülmüştür. Sistem üzerindeki çalışmalar tamamlanmış olup, pasaport kontrol işlemleri normale dönmüştür.
" denildi.
Bakanlık, yaşanan bu süreç boyunca havalimanlarında yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanarak su ikramı ve bilgilendirmenin sağlandığını; terminal havalandırma sistemlerinin de en üst seviyede çalıştırıldığını kaydetti.
#Sabiha Gökçen Havalimanı
#Pasaport
#Arıza