Havva nineyi öldüren köpeğin sahibine 4 yıl hapis

Antalya'nın Akseki ilçesinde 85 yaşındaki Havva Özen'in çoban köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine neden olan köpeklerin sahibi Ramazan Dursun, "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olay, geçen yıl 5 Nisan'da Akseki'nin Karakışla Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çoban köpeği, Havva Özen'e saldırarak vücudunun birçok yerini ısırdı. Olayı gören çevredekiler, köpekleri uzaklaştırarak sağlık ekibini çağırdı. Yapılan kontrolde, Özen'in yaşamını yitirdiği belirlendi ve cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Köpeklerin sahibi Ramazan Dursun, jandarma tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. Soruşturma sürecinde adli kontrolle serbest bırakıldı. Dursun, ifadesinde 20 yıldır hayvancılık yaptığını, köpeklerinin tasması olduğunu ve önceki günlerde Havva Özen’in oğlunu, annesinin köpeklerin olduğu alandan geçmemesi konusunda uyardığını iddia etti. Ancak iddianamede, Dursun’un köpeklerinin kontrolünü sağlamadığı, Havva Özen’in oğlunun uyarılarını dikkate almadığı ve olayın önlenebilir olduğu vurgulandı.