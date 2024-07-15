Hayali üniversite sayısı üçe çıktı!

Hayali üniversite skandalı büyüyor. Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi’nin dışında yine kendini profesör olarak tanıtan Ali İlseven’in yönettiği İliria-Balkan ve Freud Universität okullarının da sahte olduğu iddia edildi. Ali İlseven’in profesör diploması olarak paylaştığı belgenin de sahte olduğu, böyle bir diploma örneğinin bulunmadığı belirtildi. Hayali üniversite haberine YÖK açıklama yaparken, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de soru önergesi vererek, konuyu meclise taşıdı.

GERÇEK BİR İNTERNET ADRESİ DEĞİL

Yaklaşık 10 yıldır diploma veren bazı üniversitelerin hayali olduğu belirtildi. Kendini profesör olarak tanıtan Ali İlseven’in rektörü olduğu, mütevelli heyetinde bulunduğu üç üniversitenin de hayali olduğu, verdiği diplomaların bir karşılığının bulunmadığı belirtildi. Anadolu Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunan Avukat Dilara Damla Öksüz'ün dilekçesinde hayali üniversiteyle ilgili çarpıcı detaylar yer aldı. Öksüz, “Gerçekte olmayan Freud Üniversitesi www.freud-edu.de adresinde faaliyet gösteriyor. Burada da bir imla oyunu var. Sadece üniversitelerin kullanabildiği “edu” uzantısı alınmış gibi gösteriliyor. Tire işareti (-) yerinde nokta (.) olsaydı bu gerçek bir üniversite adresi olacaktı. “freud-edu.de” herkesin bir domain şirketinden alabileceği bir domain. Hiçbir belge gerektirmiyor ve birkaç dolara alınabilir bir adres” ifadelerini kulandı.

ALGI YARATIYOR

Sahte belgelerle kendini profesör olarak tanıtan Ali İlseven’in Avusturya Freud Üniversitesi’ni taklit ederek algı yarattığını belirten Öksüz, Almanya’ya yad suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Öksüz Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi’nin dışında, İlseven’in yönettiği İliria-Balkan ve Freud-edu. Üniversitelerinin de hayali olduğunu belirtti.

TRANSLATE İLE DİPLOMA HAZIRLAMIŞLAR

Tartışmanın odağındaki isim Ali İlseven, katıldığı programda üniversite mezunu olduğuna dair bir belge paylaştı. Buna göre, kendini 11 yıldır profesör olarak tanıtan İlseven 2014 yılında Rusya'da gösterilen bir okuldan lisans diploması almış. Öte yandan diplomanın Google Translate çevirisiyle hazırlandığı ortaya çıktı. Rusça hazırlanan belgede, Psikoloji bölümü için 'meslek yüksekokulu' ibaresi yer alırken, bu alanda daha çok fakülte statüsünde faaliyet gösterildiği ifade ediliyor. Öte yandan iddiaya göre İlseven'in kendi hazırladığı belgeyi, noter tarafından çevirisini yaptırtarak akademik çevreye sunduğu da belirtiliyor. Diplomasında baba adı bölümü boş kalırken, pekiyi, iyi orta gibi ifadeler yer alıyor. Bilindiği üzere, üniversite diplomalarında bu gibi ifadeler yerinde geçme notu olarak A,B,AB gibi harfler kullanılıyor.







