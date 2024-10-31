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Haydarpaşa Garı'nın akıbeti ne olacak? İddialara Bakan Ersoy'dan yanıt geldi

Haydarpaşa Garı'nın akıbeti ne olacak? İddialara Bakan Ersoy'dan yanıt geldi

Seren Som
16:2831/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projelerinin 2026'da tamamlanması hedefleniyor.
Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projelerinin 2026'da tamamlanması hedefleniyor.

2010 yılında çıkan yangınla kullanıma kapatılan Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürerken, son dönemde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Muhalefet yandaşı medyanın 'AVM yapılacak' diyerek kamuoyunu yanıltıcı haberler servis etmesi sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi. Ersoy, "Hem Haydarpaşa'da hem de Sirkeci'de tren olacak, kültür ve sanat olacak, Millet Bahçesi olacak. Ama burada asla AVM ve otel olmayacak. Hedefimiz 2026 Ekim ayında İstanbul Kültür Yolu Festivaliyle Haydarpaşa ve Sirkesi Kültür Vadilerini İstanbullulara hediye etmek" dedi.

İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı, 2010 yılındaki büyük yangının ardından kullanıma kapatılmıştı. Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Haydarpaşa'nın AVM yapılmak istendiği iddiası ise bir süredir muhalefet yandaşı medya tarafından gündeme getiriliyor.

'Yağma' diyerek kara propaganda yapıyorlar

Hatta son olarak Sabancı Holding patronu Güler Sabancı’nın İngiliz yatırımcılarla Haydarpaşa’yı gezdiği iddiası "Haydarpaşa ve Sirkeci Garı’nda yağma hazırlığı" başlığıyla kamuoyuna servis edildi. Konuya ilişkin Sabancı Holding'den yapılan açıklamada, "Sabancı olarak; Haydarpaşa Garı’na ilişkin herhangi bir yatırım ya da proje planımız bulunmamaktadır" denildi.

Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projesinin detayları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili açıklamada bulundu. 2024 yılı üçüncü çeyrek turizm verilerini açıklamak için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) basın toplantısı düzenleyen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, süreci şöyle anlattı:

"2024 Ağustos ayında Haydarpaşa ve Sirkeci gar bölgeleri geçici süreyle Kültür Bakanlığına devredildi. Kültür Bakanlığı olarak biz de Haydarpaşa ve Sirkeci Boğazın Birleştirici Gücü Gar Kültür ve Sanat Projesiyle ilgili çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. İlk etapta bir Danışma Kurulu oluşturduk."
Bakan Ersoy projenin detayları şöyle anlattı:
"Haydarpaşa Gar kompleksinde bulunan atıl durumdaki tescilli eski eser yapılar aslına uygun restore edilecek. Demiryolu taşımacılık faaliyetleri devam edecek. Binalar restorasyon sonrasında arkeopark, arkeoloji müzesi, kütüphane, performans sanatları merkezi, tematik müze, sergi salonları, sanat ve tasarım atölyeleri olarak değerlendirilecektir.
Sanat ve tasarım kampüsleri oluşturulacak ve bu şekilde proje detaylandırılacak.

'Demiryolu faaliyetleri devam edecek'

Burada Marmaray var Marmaray hattı zaten proje kapsamı dışında. Burada da demiryolu taşımacılık faaliyetlerine devam edilecek. Devlet Demiryollarının Sirkeci - Kazlıçeşme Nostaljik Tramvay Hattı projesi var. O da aynen öngörüldüğü gibi çalışmaya devam edecek.

'Asla AVM ve otel olmayacak'

Yine Sirkeci Garı'nda çalışmaların tamamlanmasının ardından şu anda atıl durumda olan yapılar. Bunlardan biri Göç Müzesi. Yine Sirkeci Garı'nda çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Avrupa Yakası'nda bölge tarihinin izlerinin gelecek nesillere aktarılması sağlanacak.
Hem Haydarpaşa'da hem de Sirkeci'de tren olacak, kültür ve sanat olacak, Millet Bahçesi olacak. Ama burada asla AVM ve otel olmayacak.

2026'da tamamlanması hedefleniyor

Hedefimiz 2026 Ekim ayında İstanbul Kültür Yolu Festivaliyle Haydarpaşa ve Sirkeci Kültür Vadilerini İstanbullulara hediye etmek."


#Haydarpaşa Garı
#Sirkeci Garı
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Mehmet Nuri Ersoy

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