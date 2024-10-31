Haydarpaşa Garı'nın akıbeti ne olacak? İddialara Bakan Ersoy'dan yanıt geldi

Burada Marmaray var Marmaray hattı zaten proje kapsamı dışında. Burada da demiryolu taşımacılık faaliyetlerine devam edilecek. Devlet Demiryollarının Sirkeci - Kazlıçeşme Nostaljik Tramvay Hattı projesi var. O da aynen öngörüldüğü gibi çalışmaya devam edecek.