Haydarpaşa Garı'nın akıbeti ne olacak? İddialara Bakan Ersoy'dan yanıt geldi

2010 yılında çıkan yangınla kullanıma kapatılan Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürerken, son dönemde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Muhalefet yandaşı medyanın 'AVM yapılacak' diyerek kamuoyunu yanıltıcı haberler servis etmesi sonra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi. Ersoy, "Hem Haydarpaşa'da hem de Sirkeci'de tren olacak, kültür ve sanat olacak, Millet Bahçesi olacak. Ama burada asla AVM ve otel olmayacak. Hedefimiz 2026 Ekim ayında İstanbul Kültür Yolu Festivaliyle Haydarpaşa ve Sirkesi Kültür Vadilerini İstanbullulara hediye etmek" dedi.
İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı, 2010 yılındaki büyük yangının ardından kullanıma kapatılmıştı. Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Haydarpaşa'nın AVM yapılmak istendiği iddiası ise bir süredir muhalefet yandaşı medya tarafından gündeme getiriliyor.
'Yağma' diyerek kara propaganda yapıyorlar
Hatta son olarak Sabancı Holding patronu Güler Sabancı’nın İngiliz yatırımcılarla Haydarpaşa’yı gezdiği iddiası "Haydarpaşa ve Sirkeci Garı’nda yağma hazırlığı" başlığıyla kamuoyuna servis edildi. Konuya ilişkin Sabancı Holding'den yapılan açıklamada, "Sabancı olarak; Haydarpaşa Garı’na ilişkin herhangi bir yatırım ya da proje planımız bulunmamaktadır" denildi.
Haydarpaşa ve Sirkeci Garı projesinin detayları
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili açıklamada bulundu. 2024 yılı üçüncü çeyrek turizm verilerini açıklamak için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) basın toplantısı düzenleyen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, süreci şöyle anlattı: