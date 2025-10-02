Yeni Şafak
Haydut İsrail Fair Lady ve Mikeno teknesini gaspetti

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:122/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Fair Lady teknesi Gazze'ye ilerliyor
Terör devleti İsrail ablukayı delerek Gazze’ye ulaşmaya çalışan Sumud Filosu’ndaki Fair Lady ve Mikeno teknesine saldırdı. Terör devletine ait zodyakların gaspetmek için yaklaştığı tekneler ile iletişim kesildi.

Haydut İsrail donanması ablukayı delerek Gazze’ye ulaşmaya çalışan Sumud Filosu’ndaki
Fair Lady ve Mikeno
teknesine saldırdı.

Teknelerdeki aktivistler İsrail saldırısına karşı can yeleklerini giydi. Terör devletine ait zodyak botlar tekneleri gaspetmek için yaklaştı.


  • Tekneler ile iletişim tamamen kesildi.


Mikeno'yu ele geçirdiler


İsrail korsanlarının ablukayı delerek Gazze karasularına girmeyi başaran
Mikeno
teknesini ele geçirdiği bildiriliyor.


İsrail Sumud Filosu'na saldırdı


Soykırımcı İsrail, dün gece saatlerinde, Gazze'ye insani yardım götürmek için İspanya'dan yola çıkan
Küresel Sumud Filosu
'nda bulunan bazı gemileri ve aktivistleri alıkoydu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü belirtildi.


Aktivistlerin İsrail'e ulaştıktan sonra Avrupa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edildi.


Bir tekne ablukayı deldi


Ancak tüm baskınlara rağmen filoda yer alan
Mikeno Gemisi
, Gazze sınırlarına ulaştı.




#Sumud filosu
#Gazze
#İsrail
