Haydut İsrail Fair Lady ve Mikeno teknesini gaspetti

Terör devleti İsrail ablukayı delerek Gazze’ye ulaşmaya çalışan Sumud Filosu’ndaki Fair Lady ve Mikeno teknesine saldırdı. Terör devletine ait zodyakların gaspetmek için yaklaştığı tekneler ile iletişim kesildi.
Teknelerdeki aktivistler İsrail saldırısına karşı can yeleklerini giydi. Terör devletine ait zodyak botlar tekneleri gaspetmek için yaklaştı.
- Tekneler ile iletişim tamamen kesildi.
Mikeno'yu ele geçirdiler
İsrail Sumud Filosu'na saldırdı
İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü belirtildi.
Aktivistlerin İsrail'e ulaştıktan sonra Avrupa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edildi.