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Hayırseverin dağıttığı pilavdan yiyen 40 kişi zehirlendi

Hayırseverin dağıttığı pilavdan yiyen 40 kişi zehirlendi

22:4910/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
IHA
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Jandarma ekipleri 40 kişinin zehirlendiği olayla ilgili soruşturma başlattı.
Jandarma ekipleri 40 kişinin zehirlendiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da mevsimlik işçilerin kaldığı çadır kentte bir hayırseverin dağıttı ifade edilen pilavdan yiyen 40 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan çadır kentte pilav yiyen 40 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, dün 13.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi'nde, Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kentte meydana geldi. Bir hayırsever 250 kişinin olduğu çadır kente tencerelerle pilav getirip ikram etti. Saatler sonra işçilerden bazıları mide bulantısı ve kusma şikayeti çekmeye başladı.

40 kişi hastaneye kaldırıldı

Dün ve bugün fenalaşan M.A. (13), İ.A. (14), M.A. (20), Z.A. (24), H.A. (26), M.D. (39), S.B. (35), A.B. (37), H.B. (48), V.B. (44), A.B. (44), H.A. (9), V.M. (50), S.D. (38), H.E. (18), M.D. (46), E.E. (19), M.K.(24), N.S.D. (13), İ.H.A. (15), M.A. (16), Z.A. (13), H.A. (42), S.B. (40), A.B. (37), H.B. (48), A.B. (44), H.İ. (9), V.M. (50), E.E. (26), Y.İ. (13), A.İ. (38), U.E. (39), M.B. (15) ve M.D. (39) ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine, 5 kişi ise ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zehirlenen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



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