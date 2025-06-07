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Kesilmek üzereyken kaçan koç havuza atladı

Kesilmek üzereyken kaçan koç havuza atladı

21:287/06/2025, Cumartesi
IHA
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Havuza atlayan koç bir süre sonra yakalandı.
Havuza atlayan koç bir süre sonra yakalandı.

Bursa'da kesilmek üzereyken firar eden koç, girdiği villanın bahçesinde bulunan havuza atladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde firar eden kurbanlık koç, havuza atladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Samet Kasap, kurban için aldığı koçu kesmek için hazırlamaya başladı. O sırada kurtulan koç, kaçmaya başladı. Bir villanın bahçesine giren koç, havuza atlayarak yüzmeye başladı. Sedat Kasap, havuza atlayıp kısa süreli yüzdükten sonra havuz kenarına gelen koçu, eliyle dışarı çıkarıp yakaladı.




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