HDP binasında bomba eğitimi

HDP’ye bağlı sözde ‘Gençlik Meclislerinin’ terör kampı gibi çalıştığı ortaya çıktı. PKK’nın şehirlerde eylem yapacak teröristleri dağ kadrosuna göndermeyip bu birimlerde eğittiği belirlendi. Yapılan operasyonla PKK’nın Adana’daki yeni şehir yapılanması çökertildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü’nün Kasım 2018’den bu yana yürüttüğü çalışma sonucu PKK’nın HDP il başkanlıklarını terör kampı olarak kullandığı ortaya çıktı.

PKK’nın şehirlerde yeni yapılanmaya gittiğini tespit eden ekipler, HDP Genel Merkezi’nde 11 Haziran’da Sezai Temelli’nin de katıldığı basın açıklamasında kuruluşu açıklanan, fakat temeli 2 yıl önce atılan “Gençlik Meclisi” yapılanmasını takibe aldı. Kasım 2018’den bu yana teknik ve fiziki takip yürüten Adana TEM şube polisleri, HDP Adana İl binasındaki “Gençlik Meclisinde” terör faaliyeti yürütüldüğünü tespit etti.

BOMBA EĞİTİMİ VERİLİYOR

HDP Genel Merkezinde 11 Haziran günü “Gençlik Merkezi” deklarasyonunu okuyan Nuda Doğan’ın 1.5 ay önce Adana’ya geldiği, HDP Adana İl Gençlik Meclisi Temsilcisi olarak atandığı, örgütün mahalle yapılanmasını oluşturup temsilciler atadığı ve Diyarbakır’dan aldığı emirler doğrultusunda birçok eylem talimatı verdiği tespit edildi.

Strateji değiştiren örgütün, şehirlerde eylem yapacak militanlarını dağ kadrosuna göndermeyip bunun yerine HDP il binalarında yeni oluşturulan “Gençlik Meclisi” içerisinde sabotaj ve bomba eğitimi verdiği belirlendi.

DOKUZ KİŞİ TUTUKLANDI

HDP’nin Gençlik meclisleri üzerinden kendilerine siyasi örgüt süsü verip buralarda terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatı ile harekete geçen polis “Gençlik Meclislerine” ilk operasyonu 17 Haziran günü sabaha karşı Adana merkezli Antalya, Mardin ve Niğde’de düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Nuda Doğan’ın da aralarında bulunduğu 2’si kadın 9 kişi tutuklandı. 2 şüpheli ev hapsine çarptırılırken, 23 şüpheli için de adli kontrol şartı uygulandı.

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Kandil çok önemsiyor

*Yapılanmanın başındaki Nuda Doğan’ın HDP il başkanlığı binası içindeki “Gençlik Meclisinde” yaşadığı belirlendi.

*İllegal yapı içinde yer alanların, deşifre olmamış ve hiçbir suça karışmamış gençlerden seçildiği ve bütün toplantıları “Gençlik Meclisi” içerisindeki “örgütlenme odasında” yaptıkları belirlendi.

*Şüphelilerin dikkat çekmemek ve deşifre olmamak için şifreli bir dil kullandıkları tespit edildi.

*PKK’nın büyük önem verdiği Gençlik Meclisine, üye olanlar dışında milletvekili ve il başkanının dahi giremediği ortaya çıktı.