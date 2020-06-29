HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Kızım gel devlete teslim ol Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. 15 yaşındaki kızı için İstanbul’dan gelerek eyleme katılan anne Hanım Dağçiçek kızını geri gelmesini istedi. Dağçiçek, "Kızım lise öğrencisiydi ve HDP ile hiçbir bağlantısı yoktu kandırıp dağa götürdüler. Kızım için HDP’ye gittik bana dediler, ‘Kızın dağa gitmiş yapabileceğimiz bir şey yok sende eve git’ dediler. Ben 5 yıldır kızımı görmüyorum, kızımın geri gelmesini istiyorum. Sizin aracılığınız ile kızım gel, kaçarak devlete teslim ol" dedi.

Haber Merkezi 29 Haziran 2020, 12:24 Son Güncelleme: 29 Haziran 2020, 12:24 İHA