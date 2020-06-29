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DİYARBAKIR

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Kızım gel devlete teslim ol

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı. 15 yaşındaki kızı için İstanbul’dan gelerek eyleme katılan anne Hanım Dağçiçek kızını geri gelmesini istedi. Dağçiçek, "Kızım lise öğrencisiydi ve HDP ile hiçbir bağlantısı yoktu kandırıp dağa götürdüler. Kızım için HDP’ye gittik bana dediler, ‘Kızın dağa gitmiş yapabileceğimiz bir şey yok sende eve git’ dediler. Ben 5 yıldır kızımı görmüyorum, kızımın geri gelmesini istiyorum. Sizin aracılığınız ile kızım gel, kaçarak devlete teslim ol" dedi.

Haber Merkezi İHA
Hanım Dağçiçek
Hanım Dağçiçek

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi 301’inci gününde de sürüyor.

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Eylemde 10’uncu aya girilirken evlat nöbetine kalımlar da devam ediyor. Eylemin 301’inci gününde terör örgütü PKK tarafından 2015 yılında kandırılarak dağa kaçırılan 15 yaşındaki kızı için İstanbul’dan gelerek eyleme katılan anne Hanım Dağçiçek kızını geri gelmesini istedi.

Hanım Dağçiçek kızını geri gelmesini istedi.

5 yıldır kızını görmüyor

Kızının 2015’te Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını ve ardından kendilerinin İstanbul’a gittiğini belirten anne Dağçiçek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Kızım lise öğrencisiydi ve HDP ile hiçbir bağlantısı yoktu kandırıp dağa götürdüler. Kızım için HDP’ye gittik bana dediler, ‘Kızın dağa gitmiş yapabileceğimiz bir şey yok sende eve git’ dediler. Ben 5 yıldır kızımı görmüyorum, kızımın geri gelmesini istiyorum. Sizin aracılığınız ile kızım gel, kaçarak devlete teslim ol. Biz seni çok özledik ve senin hasretinle kaldık.”

'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu
OYNAT 04:01
'Evlat nöbeti' tutan aileler TVNET'e konuştu
PKK'nın çocuklarını HDP yardımıyla dağa kaçırdığı ailelerin isyanı büyüyor. Diyarbakır HDP il binası önünde toplanan 10 aile, kaçırılan çocuklarını geri istiyor. 11 aydır oğlunu göremeyen baba ''HDP Kandil'dir, Kandil de HDP'dir. Biz evlatlarımız gelene kadar burada mücadelemizi sürdüreceğiz.'' şeklinde konuştu. 16 yaşındaki oğlu PKK tarafından dağa kaçırılan acılı anne ise ''Yeter artık hiçbir anne ağlamasın'' dedi. Ailelerin HDP binası önündeki nöbeti devam ediyor.


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