Gündem HDP ve DBP binasında kaçak elektrik kullanılmış
DİYARBAKIR MARDİN

HDP ve DBP binasında kaçak elektrik kullanılmış

HDP ve DBP binasında kaçak elektrik kullanılmış

Mardin ve Diyarbakır'da HDP ve DBP'lilere yönelik düzenlenen ve 4 kişinin tutuklandığı terör operasyonunda Nusaybin ilçe binalarında kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi.

Haber Merkezi AA
Operasyonda ilçe binalarında da inceleme yapıldı.
Operasyonda ilçe binalarında da inceleme yapıldı.

Mardin merkezli 2 ilde düzenlenen, 4 zanlının tutuklandığı terör operasyonunda HDP ve DBP Nusaybin ilçe binalarında kaçak elektrik kullanıldığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP ve DBP'lilere yönelik 24 Temmuz'da başlatılan ve gözaltına alınan 7 kişiden DBP İl Başkanı Şeyhmus Sun, HDP Parti Meclisi üyesi Alaattin Semir Zuğurli, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Sedat Ay, DBP'li Leyla Bozkurt'un tutuklandığı operasyonda ilçe binalarında da inceleme yapıldı.

Güvenlik güçlerinin talebi doğrultusunda Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerince Nusaybin'deki HDP ve DBP ilçe binalarında yapılan incelemede kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi.

Ekiplerce parti binalarına işlem yapıldı.

Mardin ve Diyarbakır'da HDP ve DBP'lilere yönelik 24 Temmuz'da düzenlenen terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden DBP İl Başkanı Şeyhmus Sun, HDP Parti Meclisi üyesi Alaattin Semir Zuğurli, Nusaybin Belediye Meclis üyesi Sedat Ay, DBP'li Leyla Bozkurt, tutuklanmış, Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Diyarbakır'ın Bismil Belediye Meclis üyesi Gülşen Özer ve Nusaybin Belediye Meclis üyesi Emin Alkan, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyonun yapıldığı adreslerde örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

REKLAM
Barış Koridorutamamlayıcı rol oynayacak

'Barış Koridoru'
tamamlayıcı rol oynayacak

Uzmanlara göre 'güvenli bölge' Türkiye için ara formül.
40 dereceyi aştı

40 dereceyi aştı

​Uzmanlar aşırı sıcaklara karşı uyardı.
Madende göçük

Madende göçük

​İki işçi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor.
Borçlar 1 yıl ertelendi

Borçlar 1 yıl ertelendi

18 Ekim 2019'a kadar SGK'ya başvuru gerekiyor.
Biz bu işi başaracağız

Biz bu işi başaracağız

​Savunma Sanayi Başkanı açıklama yaptı.
Merdiven zulmü

Merdiven zulmü

​Metrobüs durağında tehlike oluşturan eksiklik.

İstanbul'a taşınıyor

İstanbul'a taşınıyor

​Başkan Uysal, çalışmalara başlandığını açıkladı.

BAE'den<br>İran ile işbirliği

BAE'den
İran ile işbirliği

ABD'nin yaptırımlarına rağmen finansal işlemlere onay verdi.

Konutta<br>yüzde 1 beklentisi

Konutta
yüzde 1 beklentisi

Bu haftadan itibaren yansımaya başlayacak.
Enflasyon<br>hedefi düştü

Enflasyon
hedefi düştü

​TCMB Başkanı Uysal 'Enflasyon Raporu'nu açıkladı.
Faciaya neden oluyordu

Faciaya neden oluyordu

​Yasak yola giren kamyonet, ağaca çarparak durabildi.
Poşet çürütüyor

Poşet çürütüyor

Kurban etinin nasıl saklanması gerektiğini biliyor musunuz?
'Sen kullan'<br>deyince olanlar oldu

'Sen kullan'
deyince olanlar oldu

​Alıcı kılığına giren hırsız test ettiği aracı çaldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.