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POLİTİKA

HDP'li Sancar CHP'ye Halk TV'den mesaj verdi: Şeffaf politika istiyoruz kapı arkası pazarlıklar değil

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de katıldığı canlı yayında, ittifak ortaklarına göndermelerde bulundu. CHP'nin kendileriyle olan ilişkisini gizlemesinden yakınan Sancar, "Şeffaf politika istiyoruz, kapı arkası pazarlıklar değil." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Mithat Sancar CHPye Halk TVden mesaj verdi: Şeffaf politika istiyoruz kapı arkası pazarlıklar değil
HDP'li Mithat Sancar

Halk TV canlı yayınında, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklama yapan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, ittifak ortakları CHP'yi hedef aldı.

"ŞEFFAF POLİTİKA İSTİYORUZ, KAPI ARKASI PAZARLIKLAR DEĞİL"

2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP ile yaptıkları ittifakın gizlenmesinden yakınan Sancar, "Biz kulislerde siyaset yapan bir parti değiliz. Kulislere kulak kabartarak yönünü belirleyen bir parti değiliz. Ne yapmak istediğimizi biz yazılı olarak bütün ülkeye ilan eden bir partiyiz. Şeffaf politika istiyoruz, kapı arkası pazarlıklar değil. Toplumla müzakere etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

HDP'li Sancar CHP'ye Halk TV'den mesaj verdi: Şeffaf politika istiyoruz kapı arkası pazarlıklar değil
OYNAT 00:36
HDP'li Sancar CHP'ye Halk TV'den mesaj verdi: Şeffaf politika istiyoruz kapı arkası pazarlıklar değil
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de katıldığı canlı yayında, ittifak ortaklarına göndermelerde bulundu. CHP'nin kendileriyle olan ilişkisini gizlemesinden yakınan Sancar, 'Şeffaf politika istiyoruz, kapı arkası pazarlıklar değil.' ifadelerini kullandı.

Sancar, sözlerinin devamında, "Parlamento seçiminde biz bütün Türkiye halklarını temsil edecek güçlü bir ittifak istiyoruz. Bunu meclise taşımak istiyoruz. Bizim bu konuda dışında başka bir ittifak arayışımız yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakıyla bir işimiz yok." dedi.

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