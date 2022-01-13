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ANKARA

HDP'li Semra Güzel için hazırlanan fezlekeye jet toplantı: Adalet Komisyonu 20 Ocak'ta toplanıyor

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, PKK’lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP’li Milletvekili Semra Güzel hakkında “terör örgütü üyesi olmak” suçundan hazırlanan 2 fezlekeyi görüşmek için 20 Ocak Perşembe günü toplanacak.

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Osman Özgan Yeni Şafak
HDPli Semra Güzel için hazırlanan fezlekeye jet toplantı: Adalet Komisyonu 20 Ocakta toplanıyor
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu perşembe günü toplanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir an önce bitirin, ne gerekiyorsa” yapın talimatının ardından HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Meclis Başkanlığı da fezlekeyi hemen Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sevk etti.

TOPLANTI KARARI ALINDI, 2 DOSYASI GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, söz konusu fezlekeyi görüşmek üzere 20 Ocak Perşembe günü komisyonu toplantıya çağırdı. Güzel hakkında yine 2019 yılında “Terör örgütü üyesi olmak” suçundan hazırlanan fezlekenin de gündeme alındığı ve her iki dosyanın birlikte ele alınacağı öğrenildi.

SÜREÇ BAŞLADI

Söz konusu toplantı kararıyla birlikte Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili süreç de hızla başlamış oldu. Güzel ilgili süreç şöyle işleyecek:

Karma Komisyonu, dosyanın görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kuracak. Hazırlık Komisyonu, fezlekede yer alan tüm delilleri belgeleri inceleyecek, Güzel’in savunmasını alacak. Hazırlık Komisyonu’nun 1 ay içeresinde çalışmalarını tamamlayıp Karma Komisyonu’a raporunu sunması gerekiyor. Karma Komisyonu, söz konusu raporu ele alarak bir ay içesinde asıl kararı verecek.

Ancak bu süreç daha kısa da sürebilecek. Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması ya da dönem sonuna ertelenmesi yönünde karar verebiliyor. Komisyon kararı daha sonra da Meclis Genel Kurulu’nun önüne gelecek. Dokunulmazlığın kaldırılması için 151 oyun çıkması yeterli oluyor. Oylama sonucunda dokunulmazlığı kaldırılırsa Semra Güzel hakim karşısına çıkacak.

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