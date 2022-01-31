HDP'li Semra Güzel savunmadan kaçıyor

PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için süreç işliyor. F

Fezlekedeki delil ve belgeleri incelemesi için Meclis’te oluşturulan Hazırlık Komisyonu, bugün saat 14.00’te AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında toplanacak. Hazırlık Komisyonu, Güzel’e, yazılı savunma için 28 Ocak, sözlü savunma için de 31 Ocak’a kadar süre vermişti. Ancak HDP’li Semra Güzel, kendisine tanınan süre içinde yazılı savunmasını komisyona sunmadı.

SÖZLÜ SAVUNMA İÇİN SON GÜN

Semra Güzel’in sözlü savunma yapması için verilen süre de bugün doluyor. HDP’li Güzel, talep etmesi durumunda, komisyonda sözlü savunma yapabilecek veya bir milletvekili arkadaşına savunmasını yaptırabilecek.

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OYNAT 01:19 Gara şehidinin babasından HDP'li Semra Güzel'e tepki: Devletten maaş alıp PKK'yla sevgili oluyorlar böyle şey olur mu? HDP'li vekil Semra Güzel'in terörist sevgilisi ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın Babası Şehmuz Kaya, HDP'li terörist sevgilisi Semra Güzel'i mecliste görünce sanki oğlum bugün yeniden şehit oldu” dedi.



HDP'li vekil Semra Güzel'in terörist sevgilisi Volkan Bora ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını eleştiren baba Şehmuz Kaya, 'Benim için şu anda oğlum sanki yeniden şehit oldu. Hala o kadın elini kolunu sallıyor ve mecliste geziyor. Bunun gibi daha çoğu var. PKK ve Kandil bunları seçiyor. Ben 64 yaşında bir Kürt olarak bu insanların içinde yaşıyorum. Bunların ne olduğunu bilmiyor muyum?



Benim oğlum polis, devletin görevini yapsın, sen gel oğlumun yolunu kes, oğlumu silah zoruyla al, ondan sonra git 6 sene işkence et, orada şehit et. Ondan sonra sen de devletin maaşıyla PKK'lılarla sevgili ol. Böyle bir şey olabilir mi?' şeklinde konuştu.

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Ancak kulislerde, Semra Güzel’in sözlü savunmaya da gitmeyeceği, bir ihtimal yerine arkadaşını gönderebileceği konuşuluyor. Eğer Güzel, kendisi ya da bir arkadaşı aracılığıyla savunma yapmazsa komisyon çalışmalarına devam edecek ve dosyadaki deliller üzerinden verilen 1 aylık süre içinde raporunu hazırlayıp TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sunacak.