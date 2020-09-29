HDP’li vekillerden polise hakaret: Terbiyesiz, bana sicili söyle

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’e destek için Halkların Demokrat Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bölge milletvekilleriyle birlikte Kars’a geldi. Iğdır üzerinden karayoluyla Kars’a gelen Buldan, önce partisini ziyaret etti. Ardından Belediye Başkanlığı’na gitmek üzere HDP İl Başkanlığı önünde bulunan caddeye çıktı. Cadde üzerinde güvenlik önlemeleri alan polis, kalabalığı Kars Valiliği’nin almış olduğu kısıtlamalar hakkında uyardı.

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"Nasıl benim önümü kesiyorsun?"

Buldan ve beraberindekilerden birkaçına yürüyerek belediye binasına gitmeleri için polis yardımcı oldu. Ancak HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, kendisini uyaran polise, "Ben milletvekiliyim, terbiyesiz. Terbiyesizliğin de bu kadarı olmaz" derken, bir diğer HDP’li ise "kaç kişi geçiyorsunuz" diye uyarı yapan polise, “Buradan geçmek yasak mı? Nasıl yasak! Sicili söyle sen, bana yasağı da anlat, bana yasağın sebebini söyle, nasıl yasak mesela benim önümü kesiyorsun. İnsanların buradan geçmesi nasıl yasak, gel gel sicili söyle" dedi.

OYNAT 01:52 HDP milletvekilinden polislere hakaret HDP Van Milletvekili Adem Geveri makam aracının havaalanına alınmadığı gerekçesiyle Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın yolunu kesti. Bu sırada yaşanan kargaşada yere düşen HDP milletveli Adem Geveri polise ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Hakaretlere rağmen soğukkanlılığını koruyan polis ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk gerginliğin büyümesine engel oldu.







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GÜNDEM Kontrol noktasındaki polislere 'Ederin kaç para?' diyerek hakaretler yağdıran tabip yarbay hakkında 3 yıl hapis istemi

OYNAT 01:50 Yarbay olduğunu söyleyen kişiden polis memuruna: Maaşın kaç, ederin kaç para senin! Konya'da yol kontrolü sırasında zorluk çıkaran ve kendisinin yarbay olduğunu söyleyen kişi, görevi başındaki polis memurlarına hakaretler yağdırdı. 'Ben yarbayım benle konuşurken dikkatli olacaksın. Aramızda kaç gömlek var. Maaşın kaç, ederin kaç para senin?' diyerek hakaretler savuran kişi daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. BiP'te paylaş

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